На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс и Трамп выступили с резкими заявлениями о мигрантах

Вице-президент США Вэнс: афганских беженцев не должно было быть в стране
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что афганские беженцы не должны были появиться в стране. Слова политика появились на его странице в социальной сети Х.

«Помню, когда в 2021 году критиковал подход Байдена, который открыл поток непроверенных афганских беженцев. Друзья слали мне сообщения, называя расистом», — напомнил он.

По словам Вэнса, сообщения о том, что стрельбу в Вашингтоне мог устроить беженец из Афганистана, стали моментом ясности, свидетельствующим о правоте его давней позиции.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в обращении после атаки назвал нападение на бойцов Нацгвардии в Вашингтоне доказательством того, что миграционная политика его предшественника Джо Байдена создала угрозу для безопасности США.

«Прошлая администрация впустила 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не знаете. Ни одна страна не может терпеть такой риск для нашего существования», — заявил он.

По словам Трампа, его администрация должна всеми силами содействовать выдворению из США «любого иностранца из любой страны», если ему не место в Америке.

В обращении после стрельбы в Вашингтоне Трамп подтвердил, что задержанный по подозрению в этом преступлении приехал из Афганистана, который Трамп назвал «адской дырой на земле». Атаку он назвал чудовищным проявлением «зла, ненависти и терроризма» и «преступлением против человечности».

Ранее Трамп признался к ненависти к оппонентам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами