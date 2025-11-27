В конгрессе США связали стрельбу у Белого дома с действиями Байдена

Госдепартаменту нужно срочно проверить всех граждан Афганистана, которые получили «специальные визы во время бездарного вывода войск [бывшим президентом США Джо] Байденом» из республики, призвала в соцсети X член палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна.

«Какого черта администрация Байдена сочла приемлемым спешно проводить проверку тысяч мужчин призывного возраста?» — задалась вопросом политик.

До этого за стрельбу в служащих Нацгвардии задержали 29-летнего гражданина Афганистана Рахманулла Лаканвала. Мужчина, по предварительной информации, приехал в США четыре года назад. А при нападении у Белого дома использовал пистолет и действовал в одиночку.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома. При этом были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан, а Белый дом перевели в режим изоляции. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен, но «заплатит очень высокую цену». После инцидента глава государства попросил Пентагон направить еще 500 служащих Нацгвардии в столицу.

В сентябре 2021 года американские войска и силы коалиции окончательно покинули кабульский аэропорт. Тогдашний президент Джо Байден выступил перед страной после заключительного этапа вывода военных. Он сказал, что не собирался продолжать эту войну вечно, назвал вывод американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией» и отдал должное солдатам, которые помогали эвакуировать граждан из Кабула.

