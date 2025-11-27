На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США связали стрельбу у Белого дома с действиями Байдена

Конгрессвумен Луна призвала проверить допущенных при Байдене афганских граждан
true
true
true
close
Nathan Howard/Reuters

Госдепартаменту нужно срочно проверить всех граждан Афганистана, которые получили «специальные визы во время бездарного вывода войск [бывшим президентом США Джо] Байденом» из республики, призвала в соцсети X член палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна.

«Какого черта администрация Байдена сочла приемлемым спешно проводить проверку тысяч мужчин призывного возраста?» — задалась вопросом политик.

До этого за стрельбу в служащих Нацгвардии задержали 29-летнего гражданина Афганистана Рахманулла Лаканвала. Мужчина, по предварительной информации, приехал в США четыре года назад. А при нападении у Белого дома использовал пистолет и действовал в одиночку.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома. При этом были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемый был задержан, а Белый дом перевели в режим изоляции. Президент США Дональд Трамп заявил, что стрелявший тяжело ранен, но «заплатит очень высокую цену». После инцидента глава государства попросил Пентагон направить еще 500 служащих Нацгвардии в столицу.

В сентябре 2021 года американские войска и силы коалиции окончательно покинули кабульский аэропорт. Тогдашний президент Джо Байден выступил перед страной после заключительного этапа вывода военных. Он сказал, что не собирался продолжать эту войну вечно, назвал вывод американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией» и отдал должное солдатам, которые помогали эвакуировать граждан из Кабула.

Ранее Трамп рассказал, как покушение повлияло на его жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами