Стало известно, участвовал ли ЕС в разработке плана США по урегулированию на Украине

Каллас: Евросоюз не участвовал в разработке плана США по Украине

Европейский союз не участвовал в разработке предлагаемого США плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран сообщества в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Насколько я знаю, нет», — сказала она.

Каллас добавила, что главы министерств иностранных дел стран Евросоюза обсудят разрабатываемый Соединенными Штатами план по украинскому урегулированию 20 ноября.

Издание Politico тем временем сообщило, что Великобританию не проинформировали о продвигаемых со стороны США предложениях по урегулированию конфликта на Украине.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, писало издание Axios. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о неоправданных ожиданиях от урегулирования конфликта на Украине.