«Полная капитуляция Украины». Мирный план Трампа шокировал ЕС и Киев

Politico: в Киеве и ЕС были в шоке от плана США по конфликту на Украине
true
true
true
США предложили Украине свой вариант мирного урегулирования конфликта. Он подразумевает передачу всего Донбасса Москве и выплату Киеву «земельного налога», отказ Украины от размещения на своей территории иностранных войск, признание русского языка государственным и запрет на передачу определенного оружия. В Евросоюзе находятся в шоке от происходящего, пишет Politico. Американские СМИ назвали план «полной капитуляцией Украины». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинских и европейских политических деятелей шокировал план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, пишет газета Politico.

Источник Politico утверждает, что в октябре спецпосланник президента США Стив Уиткофф встречался со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами. Якобы после беседы американцы начали работать над составлением мирного плана. При этом в ЕС и на Украине не догадывались, что США разрабатывают какое-то решение. Само существование плана стало для них неожиданностью, поскольку они были уверены, что после встречи Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске американский президент изменил свое мнение не в пользу Кремля. Теперь европейцы опасаются, что США могут пойти на уступки РФ при урегулировании конфликта.

«Конечно, сейчас мы обсудим последние новости. То, за что мы, европейцы, всегда выступали, — это прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас перед заседанием министров иностранных дел в Брюсселе.

Она подтвердила, что европейцы не принимали участия в разработке плана. По словам Каллас, соглашение будет эффективным, если к обсуждению подключить Европу и Украину.

Детали плана Трампа

Financial Times пишет, что мирный план в том числе подразумевает полную передачу Донбасса России, отказ Украины от размещения на своей территории иностранных войск, признание русского языка государственным и запрет на передачу Киеву определенного оружия. Газета The Telegraph выяснила, что, согласно плану, Донбасс хотят юридически оставить Украине, но под контролем России с заключением договора аренды.

«Донбасс богат полезными ископаемыми. В обмен на территорию Москва, как ожидается, должна будет выплатить земельный налог, чтобы компенсировать финансовые потери, понесенные Украиной в результате потери доступа к своим землям. Согласно конституции, Украина обязана выносить вопрос о передаче территории на публичное голосование, которое, скорее всего, провалится, чего можно было бы избежать при заключении договора аренды», — сказано в материале.

Попытки договориться с Украиной

Axios пишет, что спецпосланник Трампа Уиткофф все же сумел достичь «некоторого понимания» во время диалога с главой украинской переговорной группы Рустемом Умеровым. Зеленский через своего подчиненного передал замечания, которые якобы учли при составлении плана.

По данным Politico, Трамп отправил в Киев министра армии Дэниела Дрисколла, чтобы тот показал план украинским властям.

«Поездка была организована быстро после встречи в Белом доме на прошлой неделе, на которой Трамп заявил, что Дрисколл, который планировал поездку на Украину в следующем месяце, должен стать посланником для Зеленского и его команды по этому плану», — сказано в материале.

Белый дом настаивает на том, чтобы Зеленский принял все условия.

После всех встреч на Украине Дрисколл побеседует с членами НАТО, им также представят план и расскажут, как США хотят действовать в сложившейся ситуации.

По данным The Wall Street Journal, Дрисколл также встретится с российскими представителями.

Анонимный источник в британской дипмиссии сказал Politico, что США не проинформировали Великобританию о деталях плана, хотя Уиткофф близко общается с советником по нацбезопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом. Собеседник Reuters отметил, что Великобритания разделяет стремление Трампа урегулировать конфликт на Украине, однако Россия якобы могла бы справиться с этим самостоятельно, выведя войска с Украины.

«Сторонники войны в Финляндии в панике, когда Трамп обсуждает мирные переговоры с Путиным», — заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Источник The Wall Street Journal предположил, что США столкнутся «с жестким сопротивлением в Киеве и европейских правительствах».

В свою очередь, источник The Washington Post назвал американский план «полной капитуляцией Украины». Издание заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому сложно одобрить подобное соглашение, поскольку Киев потеряет значительные территории, а украинскую армию ждут серьезные ограничения. Украинская сторона также считает, что некоторые положения плана невыполнимы. Однако на Украине разворачивается коррупционный скандал, который затронул крупных политических деятелей, в том числе Зеленского. WP пишет, что украинский лидер сейчас ослаблен.

«Это в сочетании с изнуряющим темпом российских ударов может оставить украинскому лидеру мало хороших вариантов, поскольку должностные лица США усиливают давление на него, чтобы он одобрил договоренности о прекращении войны», — сказано в материале.

