Президент Финляндии обозначил сроки проведения переговоров по Украине

Стубб: переговоры по Украине могут пройти не раньше февраля-марта 2026 года
Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут пройти не раньше февраля-марта 2026 года. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает ТАСС.

«Обычно я оптимистичен, но сейчас я не ожидаю, что конфликт может закончиться в этом году. Я полагаю, что переговоры могут пройти не раньше февраля-марта следующего года», — сказал глава государства.

Стубб добавил, что дата организации переговоров «зависит от Зеленского».

15 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут состояться в стране в обозримом будущем. По мнению главы ведомства, перспектива мирного решения ситуации становится все более реальной.

12 ноября замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Ранее политолог объяснил, почему Украина отказалась от мирных переговоров.

Переговоры о мире на Украине
