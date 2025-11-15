На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украине предсказали финансовый кризис в январе 2026 года

Handelsblatt: январь 2026 года принесет финансовую катастрофу Украине
Emilio Morenatti/AP

Январь 2026 года принесет финансовую катастрофу Украине, если Евросоюз не найдет средства для его финансовой поддержки в ближайшее время. Об этом пишет Handelsblatt.

По данным Евросоюза, средства, выделенные на поддержку Украины, были исчерпаны преждевременно. Теперь Брюссель лихорадочно ищет экстренное решение для решения этого вопроса. При этом Бельгия продолжает соглашение о создании нового фонда для поддержки Украины.

«Если мы не получим финансирование быстро, Украина падет», — заявил один из источников немецкого агентства.

По словам экономического комиссара ЕС Валдиса Домбровскиса, Еврокомиссия уже полностью исчерпала резерв в шесть миллиардов евро, который планировалось предоставить Украине в первом квартале 2026 года.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что готов идти против всех стран ЕС в вопросе конфликта на Украине. Сийярто добавил, что не может позволить Венгрии и ее народу «вступать в войну». По его мнению, страну необходимо защитить от этой необходимости.

Ранее на Украине назвали меры для возвращения беженцев.

