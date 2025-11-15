На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Euroclear заявили о готовности оспорить в суде возможную конфискацию активов России

Глава Euroclear готова через суд блокировать решения ЕС о конфискации активов РФ
true
true
true
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен заявила в интервью газете Le Monde о готовности через суд оспаривать решения Еврокомиссии и Совета ЕС о конфискации активов России.

«Существуют законы. В зависимости от правовой базы мы решим, что мы можем и хотим сделать», — сказала она.

По ее словам, не исключается обращение в судебные инстанции, если европейские институты власти захотят принудить депозитарий к такому шагу.

Кроме того, Урбен отметила, что с 2022 года юридический отдел Euroclear был увеличен с «десятка до 200 сотрудников».

Конфискация российских активов, даже если она будет замаскирована, создаст риски для всей зоны евро, добавила глава депозитария. В настоящее время многие страны выражают обеспокоенность тем, как возможное экономическое давление на российские средства может повлиять на инвестиционный климат Европы.

11 ноября издание Politico сообщало, что Европейская комиссия не смогла убедить Бельгию конфисковать замороженные российские активы. По данным журналистов, бельгийские власти в ходе консультаций настаивали на предоставлении финансовых гарантий по кредиту Украине другими странами ЕС.

1 ноября стало известно, что Euroclear, где заблокирована большая часть активов российских инвесторов, начал их размораживать без необходимости получения лицензии от США. Переводы без разрешения Вашингтона были проведены вскоре после того, как премьер Бельгии Барт де Вевер пообещал блокировать конфискацию активов России, если Евросоюз не разделит риски от ответных действий Москвы.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.

