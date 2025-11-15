США готовят конфискацию российских активов. Половина средств может уйти Украине

Бюджетное управление Конгресса США оценило вероятность конфискации замороженных российских активов и подсчитало, что при принятии законопроекта S.2918 Вашингтон сможет изъять около $2,5 млрд в 2026-2028 годах. Эти средства, как предполагается, будут направлены на поддержку Украины.

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) представило расчеты по законопроекту S.2918, который предполагает изменение порядка обращения с замороженными российскими активами.

По оценке ведомства, в случае принятия документа федеральное правительство сможет конфисковать около $2,5 млрд из находящихся под американской юрисдикцией российских средств в 2026-2028 годах.

В отчете говорится, что законопроект предусматривает размещение части активов на отдельном счете с начислением процентов для дальнейшей поддержки Украины. CBO отмечает, что один из действующих законов уже уполномочил президента США передавать суверенные активы России, однако остается «значительная неопределенность» относительно того, воспользуется ли действующая администрация этим правом.

По данным американских властей, в США заморожены российские активы на сумму около $5 млрд. Эти средства были заблокированы после начала конфликта на Украине и последующих санкций. На уровне G7 и ЕС обсуждается значительно более крупная сумма — порядка $300 млрд, размещенных в различных западных юрисдикциях. Именно вокруг этих средств несколько месяцев ведутся дискуссии о возможных механизмах их использования в интересах Киева.

Содержание законопроекта S.2918

Документ S.2918 («REPO for Ukrainians Implementation Act») дополняет уже существующий акт о поддержке Украины и предусматривает:

Создание специального счета, куда могут быть переданы замороженные российские активы;



Начисление процентов на эти средства и перечисление минимум 250 млн долларов раз в 90 дней на программы поддержки Украины;



Расширение полномочий президента США и министерства финансов в вопросах распоряжения российскими активами.

Ранее сенаторы Джон Кеннеди, Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предложили странам G7 и ЕС передавать Украине не менее $10 млрд ежемесячно за счет российских активов. Инициатива пока обсуждается.

Правовые споры и международные риски

Правовой статус конфискации российских суверенных активов является предметом дискуссий. Европейская исследовательская служба Европарламента отмечает, что прямое изъятие средств государств может противоречить международному праву и стать прецедентом, который снизит доверие к финансовым системам. На такие риски ранее указывала и глава Европейского Центробанка Кристин Лагард.

Ряд стран ЕС публично выражают сомнения в законности конфискации российских суверенных активов. Одним из наиболее заметных критиков выступает Бельгия, на чьей территории расположена значительная часть замороженных российских средств. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявлял, что решение о конфискации должно опираться на прочные юридические основания, иначе такого шага «будет трудно избежать последствий».

Опасения высказывала и Италия. Премьер-министр Джорджа Мелони подчеркивала, что любые действия по использованию российских активов должны полностью соответствовать международному праву, чтобы не подорвать устойчивость европейской финансовой системы.

Подобная позиция звучит и в Германии. Правительство ранее указывало, что прямое изъятие суверенных активов другого государства может повлиять на доверие к евро и создать риски для европейских финансовых институтов.

В свою очередь в России заявляют, что ответ в случае конфискации ее активов за рубежом будет жестким. Президент Владимир Путин сравнивал действия западных стран в отношении российских активов с «воровством» и заявлял, что такие меры «никогда до добра никого не доводили». Российские власти неоднократно предупреждали, что попытки изъятия активов приведут к судебным искам в международных инстанциях.