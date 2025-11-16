В МИД Франции прокомментировали коррупционный скандал на Украине

Украина должна быть бескомпромиссной в борьбе с коррупцией, если рассчитывает на поддержку Евросоюза (ЕС) и намерена стать частью объединения. Об этом заявил в эфире France Info глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он назвал борьбу с коррупцией в любых формах абсолютным приоритетом Европейского союза.

«И чтобы рассчитывать на долгосрочную поддержку ЕС и продолжать путь к вступлению в него, нужно быть бескомпромиссным», — подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Барро отметил, что Евросоюз не потерпит распространения коррупционных практик внутри объединения.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского лидера Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее французский политик призвал отменить визит Зеленского в Париж.