Мелони призвала соблюдать международное право при использовании замороженных активов РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказалась о необходимости соблюдения международного права при использовании замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Соответствующее заявление она сделала в сенате итальянского парламента перед саммитом ЕС, передает РИА Новости.

«Мы считаем необходимым соблюдать международное право и принцип законности, обеспечить финансовую стабильность наших экономик и еврозоны, гарантировать устойчивость каждого шага», — подчеркнула Мелони.

Глава правительства Италии отметила, что этот подход разделяют другие участники дискуссий в ЕС и «Большой семерке» по дальнейшим мерам в отношении замороженных российских активов.

21 октября европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что Канада и Великобритания готовы принять участие в инициативе Евросоюза с выдачей нового кредита Украине из замороженных на их территории активов Российской Федерации.

ЕС намерен предоставить Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд за счет замороженных российских активов, хранящихся в финансовом агентстве Euroclear. Кредит будет предоставлен на условии, что Россия использует замороженные активы для покрытия так называемых «военных репараций» после окончания конфликта.

Ранее СМИ сообщили о серьезных финансовых проблемах Украины.