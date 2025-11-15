В конгрессе США заявили, что Трамп может конфисковать российские активы

Президент США Дональд Трамп может конфисковать замороженные российские активы на $2,5 млрд. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на бюджетное управление конгресса.

Это может произойти в период с 2026 по 2028 год в случае принятия конгрессом законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025», который уточняет порядок использования замороженных активов РФ.

В бюджетном управлении конгресса считают, что такой сценарий произойдет с вероятностью 50%.

В случае одобрения проекта закона, около $300 млн будут инвестированы на короткий срок в ценные бумаги минфина США. Полученные проценты будут доступны для поддержки Украины без дальнейшего ассигнования, начиная с года, следующего за конфискацией активов.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран — участниц «Большой семерки» заявил, что конфискация активов России может привести к непредвиденным последствиям.

Ранее Рубио заявил, что у США осталось мало возможностей для санкций против России.