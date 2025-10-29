Над Россией уничтожили 100 украинских беспилотников. Военная операция, день 1344-й

Украинские ресурсы сообщают, что после ударов ВС РФ без света остался город Подольск в Одесской области, власти предупреждают о возможном отключении воды.
В Симферополе тушат пожар, начавшийся после атаки украинских БПЛА. Обломки дрона попали в емкость с горюче-смазочными материалами, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Украинские БПЛА нанесли удары по территории, расположенной недалеко от одного из промышленных предприятий в Марий Эл, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский кризис удастся урегулировать, об этом он заявил во время выступления на саммите АТЭС в Кенджу.
Спасатели ликвидировали возгорание, возникшее на месте падения обломков БПЛА в Новоспасском районе Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских.
Девять жилых домов и производственное помещение получили повреждения после атаки украинских БПЛА в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 100 украинских БПЛА самолетного типа
▪️46 БПЛА — в Брянской области;
▪️12 — в Калужской;
▪️восемь — в Белгородской;
▪️семь — в Краснодарском крае;
▪️шесть — в Московском регионе, включая четыре, летевших в сторону столицы;
▪️четыре — в Ульяновской области;
▪️по три — в Крыму и Республике Марий Эл;
▪️два — в Ставропольском крае;
▪️по одному — в Курской, Смоленской и Тульской областях.