«Из ненависти к России». В Москве начался суд по делу о подрыве сотрудника Генштаба

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, на заседании суда во Втором западном окружном военном суде в Москве, 29 октября 2025 года

В Москве суд приступил к рассмотрению дела в отношении 30-летнего Евгения Серебрякова, которого обвинили в подрыве автомобиля офицера Генштаба ВС РФ и попытке подрыва машины сотрудника Следственного комитета России. На суде Серебряков признал вину и заявил, что совершил преступление «по идейным соображениям». Подробнее — в репортаже «Газеты.Ru» из зала суда.

«Была возможность довести до конца»

Холл Второго западного окружного военного суда заполонили журналисты с камерами.

— Мужчина, вы куда? — спрашивает пристав, когда к сбившейся в кучу толпе присоединился еще один человек. — На какой процесс?

— Ну на этот, ближайший.

— К кому?

— Ну на 14:00 который.

На этой и следующей неделе столичному суду предстоит рассмотреть сразу несколько дел о терактах, в ряде которых — несколько фигурантов. Чтобы не запутаться в террористах, многие разделяют заседания не по именам участников, а по датам слушания.

Сегодня началось рассмотрение дела в отношении 30-летнего уроженца Волгоградской области Евгения Серебрякова. Ранее мужчина работал аналитиком данных банка «ТВС Узбекистан».

По версии следствия, россиянин планировал взорвать автомобиль следователя СКР (но не смог) и установил взрывное устройство в машине российского офицера.

Как выяснили следователи, Серебрякова вовлекли в преступную группу через переписку в онлайн-игре. Там с ним познакомились «неустановленные лица», в том числе «Илья», которые были не согласны с проведением спецоперации на Украине и решили создать ОПГ для совершения терактов в России (дело в их отношении выделено в отдельное производство).

Сначала злоумышленники планировали убить сотрудника СК России, который расследовал уголовные дела против украинских властей. Выполнить задуманное они поручили Евгению, который, как зачитал прокурор, тоже «испытывал отрицательное отношение к СВО».

За эту работу Серебрякову обещали организовать переезд в Украину и награду «от 10 до 20 тысяч долларов».

— Мотивом Серебрякова стало как обогащение, так и ненависть к России, — объяснил прокурор.

Чтобы получить детальные инструкции Евгений летал в Стамбул, где, как уверяют в СК, встречался с куратором «Ильей» и получил $1,4 тыс. (на тот момент около 129 тысяч рублей) «на затраты, связанные с подготовкой теракта».

Вернувшись в Россию, он должен был выследить следователя, организовать наблюдение за его автомобилем, забрать в тайнике взрывчатку и компоненты для СВУ (самодельное взрывное устройство) (за их покупку отвечали другие неустановленные лица), и подложить бомбу под машину.

Все, что удалось злоумышленнику — забрать из тайника взрывчатку и снять конспиративную квартиру. Ни вычислить нужный автомобиль, ни установить распорядок дня предполагаемой жертвы Серебряков не смог. Как уточнил прокурор, по независящим от него обстоятельствам.

Это — один из немногих пунктов обвинения, с которыми Серебряков не согласился.

— Я не согласен, что обстоятельства совсем не зависели от нас. Была возможность довести все до конца, приложить больше усилий, но мы решили переключить внимание на другую цель , — ответил он на вопрос судьи.

«Я пошел по идейным соображениям»

Второй эпизод, который инкриминируют Серебрякову — подрыв внедорожника Toyota сотрудника Генштаба Вооруженных сил России. На оглашение всей фабулы обвинение ушло около 40 минут, 20 из которых были посвящены тому, как Евгений переносил взрывчатку из одного места в другое.

— Для конспирации Серебряков забрал содержимое из тайника в Ольховке и разместил в двух других тайниках — один на неустановленном участке в Битцевском лесу в упаковке из-под молока с пометкой Z, другой — в Битцевском лесу в упаковке из-под сока с пометкой Z, — зачитал прокурор.

Собирать СВУ куратор научил Евгения через видеоконференцсвязь в «кроссплатформенной системе обмена мгновенными сообщениями».

24 июля 2024 года в 2 часа 28 минут он разместил СВУ под днищем авто в месте расположения педального узла. «При этом Серебряков понимал, что рядом находятся и другие автомобили», — уточнил прокурор.

Взрывное устройство приводилось в действие дистанционно. Для визуального контроля Евгений установил камеру на деревянной беседке во дворе дома. На этом его роль завершилась, и он в тот же день улетел в турецкий Бодрум. Оттуда впоследствии был депортирован за нарушение миграционного законодательства.

Бомбу в действие привел куратор «Илья». В результате взрыва и офицер, и его супруга получили многочисленные травмы, от перечисления которых судья попросил прокурора воздержаться.

— Фигурант мог прекратить участие в совершении теракта, но свои взгляды и убеждения не пересмотрел, сообщение в органы власти не подал, — резюмировал гособвинитель.

Серебряков признал вину и в приготовлении к теракту, и в его совершении, и в приобретении взрывчатых веществ.

— Почему вы пошли на это? — спросил судья.

— Я пошел на это по идейным соображениям, на информации про 10-20 тысяч долларов очень сильно настаивали сотрудники безопасности в аэропорту, а

в реальности я просто хотел быстрее остановить войну, — заявил Серебряков.

После оглашения обвинения и уточнения подсудимого прокурор подал ходатайство о закрытии заседания от прессы , так как потерпевшие, которые должны будут выступить на суде, «опасаются за свою жизнь и здоровье и не хотят раскрытия своих данных».

Решение поддержал и обвиняемый, и его адвокат. Следующее заседание по делу состоится 31 октября уже в закрытом режиме.