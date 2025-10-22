На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Киев и союзники захотели создать «Совет по вопросам мира» во главе с Трампом

FT: план ЕС и Киева по завершению конфликта предполагает создание «Совета мира»
Alexander Drago/Reuters

План Украины и ее европейских союзников по завершению конфликта предполагает создание так называемого «Совета по вопросам мира» под председательством президента США Дональда Трампа по примеру сектора Газа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС.

«Украина и ее европейские союзники готовят план мирного соглашения, который позволил бы сохранить поддержку США в будущих переговорах с Россией, после неоднозначных сигналов из Белого дома о готовности президента США Дональда Трампа поддержать территориальные требования Москвы», — говорится в тексте.

Предполагается, что «Совет по вопросам мира» будет создан по образцу аналогичного органа на Ближнем Востоке, который, «как ожидается, будет курировать ситуацию в секторе Газа в рамках мирного плана между Израилем и ХАМАС, разработанного при посредничестве США».

До этого Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писал, что европейские страны и Украина готовят 12-пунктный план прекращения боевых действий. Он предусматривает в том числе и снятие санкций.

Ранее в Британии объяснили изменчивую позицию Трампа по встрече с Путиным.

