Политика

За ночь над Россией сбили 41 украинский дрон. Военная операция, день 1333-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1333-й день
Александр Демьянчук/ТАСС
За ночь силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник над 12 регионами России. В течение ночи для полетов закрывались аэропорты Уфы, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Калуги, Самары, Ульяновска, Сочи и Пензы, сообщает Росавиация. Бойцы ВС РФ давят на украинские подразделения на севере Северска, что позволит наступать в городе, сообщает ТАСС. В Сумской области ВСУ ежедневно несут большие потери в технике и военнослужащих, рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:42

В Белгородской области скончался мужчина, получивший тяжелые ранения от удара дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавший был доставлен в больницу и помещен в реанимацию, усилия врачей оказались тщетны.

08:33

В Воронежской области после отражения атаки беспилотников никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

08:27

После отражения атаки беспилотников в небе над Брянской областью пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

08:21

В Сумской области ВСУ ежедневно несут большие потери в технике и военнослужащих рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

08:16

Бойцы ВС РФ давят на украинские подразделения на севере Северска, что позволит наступать в городе, сообщает ТАСС.

08:11

В течение ночи для полетов закрывались аэропорты Уфы, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Калуги, Самары, Ульяновска, Сочи и Пензы, сообщает Росавиация. К настоящему времени ограничения сняты.

08:05

За ночь силы ПВО сбили над 12 регионами России 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

Двенадцать дронов уничтожены над Брянской областью, по пять — над Калужской областью и Башкирией, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Подмосковьем, по два — над Белгородской и Орловской областями, по одному — над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1333-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
