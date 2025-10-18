За ночь над Россией сбили 41 украинский дрон. Военная операция, день 1333-й

В Белгородской области скончался мужчина, получивший тяжелые ранения от удара дрона в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавший был доставлен в больницу и помещен в реанимацию, усилия врачей оказались тщетны.
В Воронежской области после отражения атаки беспилотников никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
После отражения атаки беспилотников в небе над Брянской областью пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В Сумской области ВСУ ежедневно несут большие потери в технике и военнослужащих рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Бойцы ВС РФ давят на украинские подразделения на севере Северска, что позволит наступать в городе, сообщает ТАСС.
В течение ночи для полетов закрывались аэропорты Уфы, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля, Калуги, Самары, Ульяновска, Сочи и Пензы, сообщает Росавиация. К настоящему времени ограничения сняты.
За ночь силы ПВО сбили над 12 регионами России 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
Двенадцать дронов уничтожены над Брянской областью, по пять — над Калужской областью и Башкирией, шесть — над акваторией Черного моря, три — над Подмосковьем, по два — над Белгородской и Орловской областями, по одному — над Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями.