Над Россией уничтожили 40 беспилотников. Военная операция, день 1329-й

8:17

Канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах саммита в Шарм-эш-Шейхе заявил, что европейцы полагаются на поддержку США в завершении конфликта на Украине.

«Отсюда [с саммита] исходит сигнал: если международное сообщество объединится, это возможно. Точно так же, как они [США] продемонстрировали это в этом регионе, они должны продемонстрировать это вместе с нами на Украине и в отношении России», — подчеркнул он.