Политика

Над Россией уничтожили 40 беспилотников. Военная операция, день 1329-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1329-й день
Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 40 беспилотников над российскими регионами и акваторией Черного моря. Президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейцы полагаются на поддержку Вашингтона в завершении конфликта на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
10:04

🔴 В Нижегородской области в ночь на 14 октября отразили атаку беспилотника, при падении обломков оказался поврежден энергетический объект, сообщил губернатор Глеб Никитин.

9:52

Польша не может больше принимать мигрантов из Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

9:27

Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

9:11

США смогут поставить Украине только до 50 ракет Tomahawk, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон.

8:55

🔴 Жилые частные дома и припаркованные автомобили получили повреждения в результате атаки БПЛА в Первомайском округе Тамбовской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Евгений Первышов.

8:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп.

8:30

8:17

Канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах саммита в Шарм-эш-Шейхе заявил, что европейцы полагаются на поддержку США в завершении конфликта на Украине.

«Отсюда [с саммита] исходит сигнал: если международное сообщество объединится, это возможно. Точно так же, как они [США] продемонстрировали это в этом регионе, они должны продемонстрировать это вместе с нами на Украине и в отношении России», — подчеркнул он.

8:12

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября. Основными темами визита украинский лидер ранее назвал ПВО и «дальнобойные возможности»

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 40 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 17 — перехватили над Белгородской областью. В небе над Воронежской областью сбили 12 беспилотников, по три БПЛА перехватили над Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по два — над Тамбовской областью и Крымом. Еще один беспилотник уничтожили над Курской областью.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1329-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Трамп назвал президента, который поможет в решении конфликта на Украине
Мать спасенного из плена ХАМАС россиянина рассказала об условиях его содержания
«Это первый раз»: появились подробности о состоянии Шумахера
Трамп подтвердил, что планирует встретиться с Зеленским на этой неделе
Из капитана Красной армии — в вождя Кореи. Как Ким Ир Сен выдумал себе героическую биографию
Ким Ир Сен был впервые представлен широкой публике 80 лет назад
Пчелы против рака: действительно ли ядом можно лечить опухоли и фантомные боли?
В онкоцентре им. Блохина успешно применили мелиттин яда пчелы против раковых клеток
Трудоголик во главе страны: 100 лет со дня рождения «Стальной Мэгги»
От идеи к бизнесу: как молодые россияне запускают предприятия с нуля
Каждый четвертый предприниматель в России относится к молодежи
14 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 14 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Больших денег не даст». Налог на роскошь в России пока решили не повышать
Минфин не исключил пересмотра ставки налога на роскошь
«Мы уже сегодня под огнем». В Германии предупредили о риске конфликта с Россией
Разведка ФРГ: война с Россией может начаться в любой момент
Хотел стать президентом, но поедет в колонию. Похищенному блогеру Щепихину дали пять лет
Суд дал пять лет колонии похищенному блогеру Щепихину
«Может кончиться плохо для всех». Медведев предостерег Трампа от передачи Киеву ракет Tomahawk
Медведев: передача ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для Трампа
