Над Россией уничтожили 40 беспилотников. Военная операция, день 1329-й

🔴 В Нижегородской области в ночь на 14 октября отразили атаку беспилотника, при падении обломков оказался поврежден энергетический объект, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Польша не может больше принимать мигрантов из Украины, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Турция рассчитывает на возобновление переговоров по Украине в Стамбуле, но пока не получала каких-либо сигналов, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
США смогут поставить Украине только до 50 ракет Tomahawk, пишет газета Financial Times со ссылкой на директора оборонной программы в аналитическом центре CNAS Стейси Петтиджон.
🔴 Жилые частные дома и припаркованные автомобили получили повреждения в результате атаки БПЛА в Первомайском округе Тамбовской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Евгений Первышов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах саммита в Шарм-эш-Шейхе заявил, что европейцы полагаются на поддержку США в завершении конфликта на Украине.
«Отсюда [с саммита] исходит сигнал: если международное сообщество объединится, это возможно. Точно так же, как они [США] продемонстрировали это в этом регионе, они должны продемонстрировать это вместе с нами на Украине и в отношении России», — подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп подтвердил планы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским 17 октября. Основными темами визита украинский лидер ранее назвал ПВО и «дальнобойные возможности»
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 40 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего дронов — 17 — перехватили над Белгородской областью. В небе над Воронежской областью сбили 12 беспилотников, по три БПЛА перехватили над Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по два — над Тамбовской областью и Крымом. Еще один беспилотник уничтожили над Курской областью.