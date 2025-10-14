«Украина жаждет его»: США объявят о новых поставках оружия Киеву

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что 15 октября Вашингтон сделает крупное объявление по поводу поставок оружия Украине. Подробностей он не привел, однако ранее и Владимир Зеленский, и Дональд Трамп давали понять, что речь может идти о поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk с дальностью полета до 2500 км. В руководстве России к этим перспективам относятся крайне негативно, при этом отмечая, что попавшее в руки ВСУ дальнобойное оружие не изменит ситуацию на поле боя.

Постпред Вашингтона при НАТО Мэттью Уитакер заявил журналистам на брифинге, что 15 октября США сделают важное объявление о поставках оружия Украине. По его словам, это будет сделано для того, чтобы «заставить Россию сесть за стол переговоров».

В своей речи Уитакер раскритиковал европейских «союзников по НАТО» за недостаточные, по его мнению, денежные вливания в программу PURL, которая предполагает совместное финансирование закупок американского вооружения для Украины за счет Европы.

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — сказал Уитакер.

Это перекликается с мнением президента Украины Владимира Зеленского, который, как пишет Bloomberg, «дал понять, что некоторые союзники не спешат предоставлять финансирование для поставок оружия» Киеву. Уитакер, в свою очередь, заявил, что для стран НАТО «настало время активизироваться и реально реализовать свои обязательства перед Украиной по ее обороне, чтобы заключить мирное соглашение».

«Я отправлю им ракеты»

Разговоры о возможном предоставлении Украине американских крылатых ракет Tomahawk в последние недели усилились. Так, в начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» об их поставках Киеву, не уточнив подробности. Рассуждая о новом гипотетическом разговоре с президентом России Владимиром Путиным, он отметил: «Возможно, я скажу ему: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

Tomahawk Tomahawk — крылатая ракета производства и разработки США. Принята на вооружение в 1983 году, с тех пор не раз модернизировалась. Дальность полета — от 1600 до 2500 километров, в зависимости от модификации, то есть в зоне поражения при запуске с Украины оказывается вся европейская часть России. Скорость дозвуковая, около 880 км/ч. Масса боевой части 450 килограммов. Особенностью ракеты является ее низкая высота полета (30-50 метров над уровнем земли), что затрудняет ее обнаружение силами ПВО. Средняя стоимость одной ракеты Tomahawk составляет $1,3 млн.

Трамп и Зеленский встретятся в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Украинский лидер уже получил от американской стороны официальное приглашение. Зеленский заранее анонсировал, что темой обсуждения станут потребности украинской ПВО и оружие для дальнобойных ударов по России.

Кроме того, президент Украины порассуждал на тему источников финансирования для поставок Tomahawk. По его словам, оплата возможна тремя путями. Средства могут быть выделены через программу PURL (финансирование со стороны НАТО), через крупное соглашение с США и благодаря использованию замороженных в ЕС активов российского Центробанка .

12 октября Зеленский заявлял, что удары ракетами Tomahawk в случае их поставки на Украину будут наноситься в России только по военным целям. Понятие «военные цели» он при этом трактовал широко.

«Россияне продают энергоносители, получают деньги, вкладывают их в военную сферу. Для нас это военные цели», — сказал он.

В Кремле следят за ситуацией и относятся к ней с должной серьезностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, возможная поставка Tomahawk Киеву «может плохо кончиться».

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Здесь любой мало-мальский эксперт прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет», — сказал он.

Свое мнение по этому поводу выразил и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — написал он.