«Шантажируют оппонентов»: Зеленский хочет остаться президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет переизбираться на пост главы государства на еще один срок, и его окружение использует административный ресурс для этих целей. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в правительстве и правящей партии «Слуга народа».

Так, двое представителей партии рассказали Politico, что на закрытом заседании с их участием в прошлом месяце Зеленский дал понять, что не собирается действительно уходить с поста президента после окончания конфликта.

«Он казался оптимистичным в отношении своих шансов на переизбрание и резко критиковал оппонентов и критиков, сетуя на то, что члены парламента, активисты и журналисты не способствуют созданию неизменно лестного образа Украины перед западными партнерами», — пишет Politico.

Также бывший вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила Politico, что скептически относится к заявлениям украинского лидера об уходе из политики.

«Многие действия Зеленского указывают на обратное», — сказала она.

В свою очередь один из бывших членов кабмина на правах анонимности заявил, что недавняя попытка Зеленского ограничить автономию Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры указывает на его желание остаться у власти.

При этом источники рассказали Politico, что окружение Зеленского «использует судебные иски, чтобы запугать и заставить замолчать критиков и политических оппонентов».

«По сути, тактика заключается в том, что «ты говоришь что-то против нас, мы возбуждаем против тебя уголовное дело и налагаем на тебя санкции». По сути, они шантажируют всех своих потенциальных оппонентов или предполагаемых оппонентов», — приводит издание слова одного из источников.

Politico отмечает, что администрация Зеленского использовала свой ресурс для давления на политических оппонентов еще до начала конфликта с Россией, в качестве примера указывая на судебное преследование экс-президента Петра Порошенко, которое началось в 2019 году.

Что говорил Зеленский?

25 сентября Зеленский в интервью американскому порталу Axios заявил, что готов покинуть президентский пост после окончания конфликта с Россией.

«На вопрос, будет ли он считать свою работу законченной, когда война закончится, Зеленский сказал, что будет «готов» уйти в отставку. «Моя цель — закончить войну», а не продолжать баллотироваться, сказал он», — приводит его слова Axios.

Зеленский добавил, что понимает, что люди могут хотеть «лидера с... новым мандатом» для принятия судьбоносных решений, необходимых для достижения мира.

При этом украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к офису президента, сообщило, что эти слова «являются пиаром».

«Внутри Банковой ничего не указывает на то, что Зеленский готовится оставить свой пост в обозримом будущем. Наоборот: кипит работа по максимальному усилению контроля над всеми политическими и экономическими процессами в стране», — рассказал собеседник издания.

По словам источника «Страна.ua», Зеленский сделал заявление о готовности уйти с поста президента в интервью Axios только для того, чтобы перебить волну негатива в западных СМИ.

В свою очередь бывший нардеп Спиридон Килинкаров в беседе с «Газетой.Ru» заявил: в 2019 году Зеленский утверждал, что «идет только на один срок, а в итоге это превратилось в бесконечную попытку сохранить власть».

«Вообще условий, чтобы провести честные демократические выборы, на Украине на сегодняшний день нет. Очевидно только желание Зеленского сохранить за собой пост президента, так как это для него важно с точки зрения гарантий личной безопасности. Но вот эти заявления — это уже какая-то стадия принятия, как мне кажется», — подчеркнул бывший украинский политик.

Пятилетний президентский срок Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. Выборы, которые должны были пройти 31 марта, были отменены из-за действия на Украине военного положения, введенного после начала конфликта. Согласно статье 19 украинского закона «О правовом режиме военного положения», в таких условиях запрещается проведение любых выборов и внесение изменений в конституцию.