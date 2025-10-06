Над Россией за ночь сбили 251 украинский беспилотник. Военная операция, день 1321-й

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили над Россией 251 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов — 62 — уничтожили над акваторией Черного моря. Еще 40 БПЛА перехватили в Крыму, 34 — в Курской области, 30 — в Белгородской.

Также беспилотники сбили в Нижегородской, Воронежской, Ростовской, Брянской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях, Краснодарском крае и Московском регионе.