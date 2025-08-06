В МИД РФ раскрыли число погибших в результате атак ВСУ жителей Курской области

Мирошник: в Курской области из-за атак ВСУ погибли более 350 человек

Не менее 350 мирных жителей погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника.

Он подчеркнул, что делать окончательные выводы о количестве жертв пока «очень преждевременно».

«Все выводы, статистика, — она идет вся с оговоркой «как минимум». Мы говорим о том, что как минимум мы знаем о гибели более чем 350 мирных жителей. Как минимум у нас есть данные о раненых и получивших увечья более 1000 жителей Курской области», — отметил дипломат.

Также он рассказал, что к текущему моменту следственные органы возбудили 600 уголовных дел против украинских солдат, совершавших преступления в Курской области.

6 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что территория агропромышленного холдинга «Мираторг» в деревне Хитровка в Суджанском районе подверглась атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Дрон нанес удар по объекту 5 августа, в результате пострадал 50-летний сотрудник предприятия. У него диагностировали осколочные ранения правого предплечья и голени. Врачи оказали мужчине необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

31 июля украинский беспилотник нанес удар по селу Долгие Буды в Беловском районе Курской области. Дрон атаковал 56-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Пострадавшего доставили в больницу с осколочным ранением правого бедра.

Ранее в Следственном комитете РФ оценили ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область.