Над Россией сбили более 80 украинских беспилотников. Военная операция, день 1315-й

Российские военнослужащие расширяют зону контроля на добропольском выступе вопреки заявлениям ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ФСБ: в Мордовии задержан юноша, который за вознаграждение от ГУР Украины совершал поджоги на ж/д в регионе и привлекал к этому подростков. Возбуждено дело о госизмене и теракте.
Возможная передача Украине ракет Tomahawk приведет к войне США и России на европейском континенте, заявил экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.
Задержанный бывший и.о. замгубернатора Кубани Александр Власов подозревается в крупном хищении гумпомощи для СВО, сообщили РИА Новости правоохранители.
The Times of Israel: cпецпосланник президента США Стив Уиткофф, неоднократно посещавший Москву для урегулирования конфликта на Украине, может покинуть свой пост до конца года.
Подразделения группы «Запад» за прошедшие сутки сбили 29 БПЛА, 39 тяжелых квадрокоптеров, а также уничтожили 41 пункт управления БПЛА и 11 терминалов связи Starlink противника, сообщил начальник пресс-центра группы Иван Бигма.
ТАСС: более 20 военнослужащих ВСУ уничтожены в Волчанске Харьковской области при ракетном ударе, в том числе офицеры.
Мирный план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на выход из украинского кризиса, заявил в интервью Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Минобороны: операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группы войск уничтожили машину «Сенатор» и LF-240 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.
В результате ночной атаки БПЛА в трех населенных пунктах Светлоярского района Волгоградской области было нарушено электроснабжение.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 81 украинский БПЛА
▪️26 дронов — над Воронежской областью;
▪️25 — над Белгородской;
▪️12 — над Ростовской;
▪️11 — над Курской;
▪️семь — над Волгоградской.