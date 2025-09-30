На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией сбили более 80 украинских беспилотников. Военная операция, день 1315-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1315-й день
Алексей Майшев/РИА Новости
За ночь силы ПВО сбили 81 украинский ударный БПЛА над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. Над Воронежской областью перехвачено 26 беспилотников, над Белгородской — 25, над Ростовской — 12, над Курской — 11, над Волгоградской — 7. В трех населенных пунктах Волгоградской области после атаки оказалось нарушено электроснабжение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
10:01

Российские военнослужащие расширяют зону контроля на добропольском выступе вопреки заявлениям ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

9:49

ФСБ: в Мордовии задержан юноша, который за вознаграждение от ГУР Украины совершал поджоги на ж/д в регионе и привлекал к этому подростков. Возбуждено дело о госизмене и теракте.

9:43

Возможная передача Украине ракет Tomahawk приведет к войне США и России на европейском континенте, заявил экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен.

9:26

Задержанный бывший и.о. замгубернатора Кубани Александр Власов подозревается в крупном хищении гумпомощи для СВО, сообщили РИА Новости правоохранители.

9:17

The Times of Israel: cпецпосланник президента США Стив Уиткофф, неоднократно посещавший Москву для урегулирования конфликта на Украине, может покинуть свой пост до конца года.

9:02

Подразделения группы «Запад» за прошедшие сутки сбили 29 БПЛА, 39 тяжелых квадрокоптеров, а также уничтожили 41 пункт управления БПЛА и 11 терминалов связи Starlink противника, сообщил начальник пресс-центра группы Иван Бигма.

8:51

ТАСС: более 20 военнослужащих ВСУ уничтожены в Волчанске Харьковской области при ракетном ударе, в том числе офицеры.

8:30

Мирный план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на выход из украинского кризиса, заявил в интервью Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

8:16

Минобороны: операторы FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Южной» группы войск уничтожили машину «Сенатор» и LF-240 ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.

8:10

В результате ночной атаки БПЛА в трех населенных пунктах Светлоярского района Волгоградской области было нарушено электроснабжение.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 81 украинский БПЛА

▪️26 дронов — над Воронежской областью;

▪️25 — над Белгородской;

▪️12 — над Ростовской;

▪️11 — над Курской;

▪️семь — над Волгоградской.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1315-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

