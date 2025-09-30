Президент Польши заступился за снюс, рассказал о беседах с духом и призвал бороться с бандеровцами

Президент Польши Кароль Навроцкий дал интервью радиостанции Zet, в котором прокомментировал скандал с публичным употреблением снюса и признался, что почти каждый день советуется с духом польского маршала Юзефа Пилсудского. Кроме того, он призвал «выбросить бандеровские флаги» из польского общественного пространства и заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным, но назвал лучшим переговорщиком Дональда Трампа.

Про снюс

Во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке лидер Польши Кароль Навроцкий публично употребил табачное изделие снюс — никотиновые подушечки. Кадры тут же разлетелись по соцсетям и СМИ. При этом сам Навроцкий не видит проблемы в подобной зависимости, о чем он рассказал в эфире Radio Zet.

«Нет, я не пытаюсь избавиться от никотиновой зависимости», — заявил Навроцкий. Он предположил, что в будущем все же может перестать употреблять снюс.

При этом польский лидер выразил удивление, что его действия вызвали такое общественное порицание, потому что за курение сигарет и сигар, по его словам, не осуждают.

«Если кто-то курит сигареты — это нормально. Такой образ шерифа, который курит сигареты. Если кто-то курит сигары — это требование международных салонов и дипломатии, а если кто-то использует никотиновый мешочек — это становится большой трагедией», — заявил глава государства.

По словам Навроцкого, он пристрастился к снюсу около двух лет назад «благодаря коллегам из спецслужб», а сигареты никогда не курил. При этом президент призвал людей соблюдать здоровый образ жизни.

Польский лидер часто попадается на публичном употреблении снюса. Так, во время предвыборной гонки прямо в разгар теледебатов Навроцкий прикрыл рот рукой и что-то туда положил. Предположительно, это был снюс.

Про беседы с духом

В интервью Навроцкий также рассказал, что почти каждый день «советуется» с духом государственного деятеля Юзефа Пилсудского.

«Тем очень много: с одной стороны — польско-большевистская война 1920 года, с другой — текущая международная ситуация, угрозы со стороны России. Часто говорим о парламенте», — сказал президент.

Пилсудский — глава Польской Республики в начале XX века. Он также командовал польской армией во время Первой мировой войны. Он выступал за ослабление Российской империи и СССР с помощью поддержки местных национальных движений. В 1926 году в результате переворота политический деятель полностью забрал власть и установил авторитарный режим, прозванный санацией. Навроцкий заявил, что дух Пилсудского не изменил своего видения мира.

«Польше Пилсудский сейчас очень бы пригодился», — обозначил Навроцкий.

Сам глава государства раньше также выступал за массовый снос памятников советским солдатам в Польше.

Про переговоры с Россией

При этом Навроцкий обозначил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если от этого зависит безопасность его страны.

«Конечно же я готов в интересах Польши сделать все», — сказал он.

Однако политик не считает, что был бы хорошим переговорщиком в этой ситуации из-за его взглядов и исторического опыта. По мнению Навроцкого, единственный человек в западной части мира, который может вести переговоры с Путиным, — это лидер США Дональд Трамп.

«Президент Дональд Трамп — единственный лидер в свободном мире, способный вести переговоры с Владимиром Путиным. Конечно, направление этих переговоров, инструменты, которые он выбирает, и стимулы в отношении РФ — это его собственные решения. Это его выбор. Однако он единственный человек в мире, способный вести такие переговоры», — заявил Навроцкий.

Про запрет бандеровской символики

Кроме того, Навроцкий призвал «выбросить символы бандеровцев и красно-черный флаг» из польского общественного пространства, так как это символ идеологии, которая уничтожила 120 тысяч его сограждан. Он подчеркнул, что мнение Киева по этому вопросу его не волнует.

Польский лидер назвал «распространение бандеровской символики» на Украине проблемой для Киева.

«У нас не должно быть в Польше таких флагов, и мы собираемся наказывать за них», — добавил политик

Ранее президент Польши отправил на рассмотрение в нижнюю палату польского парламента — Сейм — документ, который подразумевает введение уголовной ответственности за распространение идеологии и символики украинских националистов. До этого аналогичный законопроект туда направила партия «Право и справедливость».

В 1943 году около ста тысяч поляков стали жертвами бандеровцев. Польша называет произошедшее геноцидом и чтит память жертв Волынской резни.