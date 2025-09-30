«Считал своим сыном»: Лукашенко ответил Зеленскому, назвавшему его «стариком»

Александр Лукашенко ответил Владимиру Зеленскому, который назвал его и Владимира Путина «стариками». Белорусский лидер заявил, что считал украинского коллегу «своим сыном», и охарактеризовал его слова как «чепуху полную». Ранее Лукашенко выражал желание поговорить с президентом Украины и призывал его «успокоиться» и согласиться на «хорошее предложение» по урегулированию конфликта с РФ, чтобы «не потерять» страну.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «полной чепухой» слова украинского коллеги Владимира Зеленского, который назвал белорусского лидера и президента РФ Владимира Путина «стариками». Об этом сообщило белорусское агентство БелТА.

«Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, «старики» мы тут с Путиным, где-то там «шепчемся по углам» во вред другим. Чепуха полная», — заявил президент Белоруссии на собрании с премьер-министрами стран СНГ и ЕАЭС.

«Болтают о своем стариковском»

26 сентября Лукашенко встретился с Путиным в Кремле, переговоры продолжались почти пять с половиной часов. После них белорусский лидер заявил журналистам, что «есть на столе хорошее предложение по Украине», и призвал Зеленского «успокоиться».

По словам президента Белоруссии, это предложение Путин обсуждал с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, но затем американская сторона взяла паузу, чтобы внимательно все изучить. Лукашенко предупредил, что если украинские власти не примут условия, то они потеряют Украину.

«Чтобы не потерять всю Украину, Владимир Александрович [Зеленский] должен не просто разговаривать, а согласиться на выгодные для него условия. Которые, в общем-то, были одобрены американцами», — заявил он.

Белорусский лидер добавил, что хотел бы встретиться и поговорить с Зеленским . По его словам, «руководителям трех славянских государств надо сесть и договориться об окончании этой непонятной войны».

«Зеленскому надо успокоиться»: о чем Путин и Лукашенко пять часов разговаривали в Кремле Владимир Путин встретился в Кремле с Александром Лукашенко, переговоры продлились более... 26 сентября 22:47

29 сентября Зеленский фактически отказался от предложения Лукашенко.

«Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире. Он живет три десятилетия в этом построенном доме. Но этот дом размером с страну. Я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Путин иногда наведывается, и они болтают о чем-то своем стариковском. Трудно комментировать», — сказал Зеленский.

Переговоры через Лукашенко

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на конференции по вопросам безопасности Warsaw Security Forum заявил, что Вашингтон наладил с Минском отношения, чтобы через Лукашенко доводить позицию американского руководства до Путина.

«Мы знаем, что Лукашенко много разговаривает с президентом Путиным. <...> Мы установили отношения, чтобы убедиться в открытии линии коммуникации. Так, мы могли удостовериться, что наш посыл полностью будет донесен до президента Путина. Поэтому мы изначально и пошли на это, а не ради освобождения политических заключенных», — пояснил Келлог.

Он также раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена, который «даже не брался за телефон, чтобы поговорить с Путиным», хотя «с противниками нужно разговаривать».

Несмотря на активное обсуждение урегулирования украинского кризиса, переговорный процесс между сторонам конфликта затих. Зеленский настаивает на личной встрече с Путиным, но при этом в Москву ехать не хочет. Администрация Кремля не отказывается от встречи, но считает, что она должна пройти продуктивно, а для этого нужна подготовка.