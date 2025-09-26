Посол РФ назвал избирательную кампанию в Молдавии одной из самых грязных

Посол РФ: более грязной избирательной кампании, чем в Молдавии, я не встречал

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров назвал текущую избирательную кампанию в Молдавии самой грязной из тех, с которыми он сталкивался. Об этом дипломат заявил в беседе с ТАСС.

«Скажу честно, более грязной избирательной кампании я не встречал. Я во многих странах работал и жил, в таких, которые длительное время считались образцами демократии. <...> Но по степени лжи, наветов и передергивания фактов, конечно, молдавская кампания меня удивила», — заявил собеседник агентства.

Посол также отметил, что был очень удивлен заведомо ложными и бездоказательными обвинениями в адрес России в ходе избирательной кампании.

В Молдавии 28 сентября состоятся парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

К примеру президент Молдавии Майя Санду обвинила Россию в якобы попытке повлиять на выборы. По мнению политика, для этого Москва заручилась помощью священников Русской православной церкви, а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Помимо этого Санду заявляла, что Россия якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

В МИД РФ заявили в ответ на такую риторику, что молдавские власти не уверены, что смогут победить на парламентских выборах, поэтому используют обвинения в адрес России.

Ранее оппозиционную партию Молдавии отстранили за день до выборов.