«Либо честные выборы, либо нет». Дуров заявил о просьбе блокировать консерваторов Румынии

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Францию в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, Париж просил его блокировать каналы и посты румынских консерваторов. Дуров подчеркнул, что не стал выполнять просьбу, и добавил, что Telegram не блокировал протестующих ни в России, ни Белоруссии, ни в Иране, поэтому «не будет делать этого и в Европе». Французский МИД назвал слова миллиардера фейком и обвинил его в попытке отвлечь внимание от «реальных вмешательств» в избирательный процесс.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в мессенджере в Румынии, где сейчас проходят президентские выборы.

«Одно из западноевропейских правительств обратилось к Telegram с просьбой заблокировать консерваторов в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я решительно отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы», – написал предприниматель в Telegram-канале.

Он предложил подписчикам угадать, правительство какой конкретно страны это было, и в качестве подсказки поставил стикер – багет.

«Нельзя «защищать демократию», разрушая ее. Нельзя «бороться с вмешательством в выборы», вмешиваясь в выборы. Либо у вас есть свобода слова и честные выборы, либо нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого», – заключил Дуров.

Позже он опубликовал еще один пост, в котором рассказал, что весной 2025 года глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой ограничить активность консервативных каналов в Румынии.

«Я отказал. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не будем делать этого в Европе», – отметил основатель Telegram.

В августе 2024 года Дуров был арестован по прилету в аэропорту Парижа и переведен под надзор с запретом покидать Францию, однако в марте 2025 года ограничения были частично ослаблены и он улетел в ОАЭ. Расследование по его делу, связанному с обвинениями в содействии организованной преступности, продолжается.

«Победа для России». Кто такой Джордже Симион, лидирующий на выборах в Румынии В Румынии прошел первый тур повторных президентских выборов. Лидером голосования стал глава... 05 мая 17:36

18 мая в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Первый тур состоялся 4 мая, в нем лидировали два кандидата – Джордже Симион, лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» (AUR), с 41% голосов, и Никушор Дан, мэр Бухареста, набравший 21%. Занявший третье место кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску признал поражение.

В Кремле тогда заявили, что румынские избиратели были лишены права отдать свой голос за того, за кого они хотят, так как один из кандидатов в президенты (имелся в виду победитель ноябрьских выборов Кэлин Джорджеску. – «Газета.Ru») «абсолютно волюнтаристски» был «выброшен» из предвыборной гонки.

«Отвлекающий маневр»

МИД Франции уже прокомментировал обвинения со стороны Дурова в попытках цензурировать мессенджер и влиять на результаты выборов в Румынии. В ведомстве их назвали «совершенно необоснованными».

«Полностью необоснованные обвинения распространяются в Telegram и X относительно якобы вмешательства Франции в президентские выборы в Румынии.

Франция категорически отвергает эти обвинения и призывает всех проявлять ответственность и уважение к румынской демократии», – говорится в комментарии ведомства.

К сообщению прикреплен скриншот поста Дурова с красной надписью «фейк».

В Париже подчеркнули, что Дуров специально использует «отвлекающий маневр», чтобы не видеть «реальных угроз вмешательства в дела Румынии». Там напомнили, что первый тур президентских выборов в Румынии был аннулирован из-за«реальных цифровых и финансовых вмешательств со стороны акторов, связанных с Россией», включая манипуляции алгоритмом TikTok.

«Франция призывает всех румынских политических деятелей к ответственности и защите демократии», – добавил французский МИД.

Кэлин Джорджеску и первая попытка

В ноябре прошлого года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, победу в котором одержал независимый кандидат, ультранационалист и «пророссийский политик» Кэлин Джорджеску. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования, ссылаясь на якобы подтвержденные рассекреченными материалами Высшего совета безопасности серьезные нарушения. В частности, высказывались обвинения в платном продвижении кандидатуры Джорджеску через TikTok и «вмешательстве» России в избирательный процесс.

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В конце февраля против Джорджеску выдвинули обвинения по шести уголовным статьям, среди которых распространение ложной информации, создание фашистской организации и незаконное финансирование избирательной кампании.

Несмотря на это, он подал документы для участия в новых выборах, но румынский Центризбирком отклонил его заявку. Вместо него на пост президента были выдвинуты его союзники — Джордж Симион и Ана-Мария Гаврилэ (позже она сняла свою кандидатуру в пользу Симиона).

Вторая попытка, впрочем, тоже может завершиться так же, как и первая. В конце апреля избирательные органы Румынии объявили о начале расследования в отношении партии Симиона, заподозрив ее в «нарушении правил финансирования избирательных кампаний». По версии оппонентов, Симион организовал выплату $1,5 млн американской лоббистской фирме для организации встреч в Вашингтоне, где он был гостем подкаста бывшего советника президента Дональда Трампа Стива Бэннона. Оплата якобы была произведена из средств, выделенных государством. Симион эти обвинения отверг.