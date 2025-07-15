В Белом доме отвергли сообщение о призыве Трампа к Украине ударить по Москве и Петербургу

Левитт: Трамп не призывал Зеленского к ударам по Москве и Санкт-Петербургу

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским не призывал к ударам по Москве и Саyкт-Петербургу вопреки утверждению СМИ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

Левитт написала, что британская газета The Financial Times, распространившая подобную информацию, «печально известна тем, что широко вырывает слова из контекста, чтобы увеличить количество просмотров, поскольку их газета умирает». Пресс-секретарь утверждает, что Трамп просто задал вопрос Зеленскому, а не поощрял дальнейшие атаки.

Чиновник также указала, что американский лидер «неустанно работает» над тем, чтобы положить конец вооруженному конфликту на Украине.

15 июля газета Financial Times опубликовала свой вариант разговора Трампа с Зеленским, согласно которому, что глава Белого дома призывал Киев наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии заставить Россию сесть за стол переговров.

Также американская газета Washington Post опубликовала статью со ссылкой на источник, в котором утверждалось, что президент США якобы призвал украинского лидера усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по российской столице. По словам автора статьи, в ответ Зеленский попросил у Трампа оружие.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.