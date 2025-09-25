На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над Россией за ночь уничтожили 55 БПЛА. Военная операция, день 1310-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1310-й день
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средства ПВО ликвидировали 55 украинских беспилотников, 45 из них — над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей. ВС РФ взяли Северск в огневой мешок, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. ВСУ потеряли при российском ударе по полигону в Черниговской области до 300 человек, уничтожен заглубленный штаб, пишет ТАСС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:34

На наиболее сложные участки линии боевого соприкосновения ВСУ отправляют поляков и болгар, сказал ТАСС депутат Виктор Водолацкий.

08:22

Венгрия и Словакия не должны подвергаться санкциям за закупки российских нефти и газа, но им необходимо обратиться к альтернативам, которые предлагают соседние страны, обозначила глава европейской дипломатии Кая Каллас в интервью телеканалу Sky News.

08:13

ВСУ потеряли при российском ударе по полигону в Черниговской области до 300 человек, уничтожен заглубленный штаб, выяснил ТАСС.

«Нанесен ракетный удар ОТРК «Искандер» по полигону Гончаровский в Черниговской области. Уточненные потери противника составили до 300 человек мобилизованного личного состава. Уничтожен заглубленный штаб полигона, а также ангары с техникой и контейнеры с БПЛА дальнего действия», — сказал источник агентства.

08:07

Российские войска взяли в огневой мешок Северск, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский:

«Северск уже находится в огневом мешке. Наши силы обходят город с севера, юга и западной стороны».

08:03

⚡️По данным Минобороны, с 23:00 до 07:00 средства ПВО ликвидировали 45 украинских беспилотников над Ростовской областью, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1310-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Ударил, а потом принес цветы и шаурму»: как не стать жертвой домашнего тирана
ВЦИОМ: 10% россиян признали, что в их семье бывают конфликты с применением силы
Тест iPhone 17 Pro Max: лучший смартфон Apple за последние годы
«Газета.Ru» протестировала iPhone 17 Pro Max с уникальной камерой и лучшей батареей
Монах из России погиб на Шри-Ланке при падении канатной дороги
Стало известно, какие товары подорожают из-за повышения НДС
Осудивший СВО актер готов выступить в России за несколько млн рублей
Появились новые подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга
Украина возобновила дипломатические отношения с Сирией
Новости и материалы
ФИФА отказалась увеличивать число участников ЧМ до 64
Каллас высказалась о санкциях против стран Европы, закупающих энергоресурсы России
Продажи водки и коньяка в России резко упали из-за акцизов и ограничений
Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе
Регина Тодоренко стала матерью в третий раз
Средняя зарплата фармацевтов резко выросла
В Госдуме заявили о попытках Европы разместить вооружение на границе с Россией
В Китае оценили отношения с РФ на фоне давления США
Путин поручил обучать российских чиновников во Вьетнаме
Военные за ночь уничтожили 55 беспилотников над регионами России
Россиянам перечислили альтернативы доллару и евро для сбережений
В США подготовят план массовых увольнений на случай приостановки работы правительства
Полиция Дании сообщила о беспилотниках в трех городах страны
Суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн
Эксперт оценил отказ первой леди США от встречи с Зеленской
В Хакасии хотят снабдить «медвежьи патрули» громкоговорителями
Мандат депутата Нилова могут передать племяннице Сергея Миронова
Российские войска взяли в огневой мешок Северск в ДНР
Все новости
В России сокращается число заправок
Главу Еврокомиссии обвиняют в тайных переписках с Макроном
В Шереметьево китайский Airbus A330 задел российский Superjet 100. В самолетах были сотни пассажиров
В Шереметьево столкнулись два самолета, в которых находились сотни пассажиров
25 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 25 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
На Камчатке женщина, с которой медведь снял скальп, умерла в реанимации
«Трамп прав». ЕС готовит пошлины на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию
Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа
«Давайте, Люся, потанцуем»: Ларисе Рубальской — 80
12 новогодних выходных: утвержден календарь праздников на 2026 год
Мишустин утвердил календарь выходных и праздничных дней в 2026 году
«Посредником себя не видим». Казахстан отказался «мирить» Украину с Россией
Казахстан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров РФ и Украины
«Может показаться, что переобулся». Поменял ли Трамп свою позицию по Украине?
Депутат Чепа: Трамп не сменил позицию по Украине, а пытается получить выгоду
«Срочно эвакуируемся»: ВСУ ударили по центру Новороссийска, в Сочи закрыли пляжи
Кондратьев заявил, что в результате атаки ВСУ на Новороссийск есть погибшие
«Бумажных медведей не бывает»: в Москве ответили на слова Трампа о военной мощи России
Песков назвал Россию медведем в ответ на слова Трампа о бумажном тигре
Для усиления защиты и обороны. Минфин объявил о новых налоговых изменениях
Минфин внес в правительство проект бюджета на три года и предложил повысить НДС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами