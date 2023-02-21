Россия приостанавливает участие в договоре о ядерных ракетах. Что это значит

Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Продолжение работы в рамках ДСНВ будет возможным только тогда, когда страны-участницы НАТО, обладающие ядерным оружием, не прояснят, «как будут учитываться их стратегические арсеналы». В Вашингтоне призвали Москву отменить принятое решение по ДСНВ, а в Брюсселе заявили, что оно «рушит систему международной безопасности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях. «Газета.Ru» вела трансляцию мероприятия.

«Вынужден заявить сегодня о том, что Рoссия приостанавливает свое участие в Дoговoре о стратегических наступательных воoружениях», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что «именно приостанавливает, но не выходит».

По словам Путина, в Москве, перед тем как вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках ДСНВ, должны четко понимать, на что претендуют другие ядерные державы — Франция и Великобритания, входящие в НАТО, и как будут учитываться их стратегические арсеналы. «То есть совокупный ударный потенциал альянса», — пояснил Путин.

Президент РФ отметил, что НАТО фактически сделало заявку на участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

«Пожалуйста. Такая постановка давно назрела. Ядерные арсеналы есть не только у США и тоже направлены против России. Не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки», — заключил он.

Как указал Путин, во времена, когда был заключен первый ДСНВ, политическая ситуация была совершенно другой, а Россия и США не воспринимали друг друга как соперников.

Реакция на Западе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи с решением РФ приостановить участие в ДСНВ и призвал российские власти пересмотреть его. «Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в ДСНВ... Я призываю Россию пересмотреть решение, соблюдать свои обязательства», — сказал он.

В администрации президента США Джо Байдена сочли сегодняшнее решение Путина «прискорбным и безответственным». «Мы находим это прискорбным и безответственным и изучаем, какое влияние это может оказать на нынешнее положение вещей», — сказал представитель Байдена телеканалу NBC.

Тем не менее, Вашингтон по-прежнему готов к переговорам по этому вопросу.

«Контроль над вооружениями — слишком большая проблема, слишком важная, чтобы не найти способов сохранить ее, что бы ни происходило», — добавил чиновник.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявил, что США готовы в любое время обсудить с РФ ограничение вооружений «независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях».

Руководитель внешнеполитической службы Евровоюза Жозеп Боррель тоже выразил сожаление в связи с приостановкой ДСНВ. Сегодняшнее решение Путина рушит систему международной безопасности, подчеркнул он.

«То решение, которое приняла Россия по ДСНВ, разрушает <...> систему международной безопасности», — сказал евродипломат.

Реакция в России

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал заявление Путина «важным сигналом».

«Заявление о приостановке участия России в СНВ-3 — не угроза, а важный сигнал США и Западу, касающийся той сферы, которая исключительно важна для их безопасности. Это и предупреждение: курс Запада на стратегическое поражение России является несовместимым с сохранением действующей системы глобальной ядерной безопасности», — написал сенатор в Telegram.

При этом сам договор является важнейшей частью глобальной ядерной безопасности, которая существует на данный момент, признал Пушков.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение отказаться от ДСНВ — это осознанный шаг. Он добавил, что в комитете готовы рекомендовать и подготовить соответствующий законопроект к рассмотрению на пленарном заседании Госдумы «в кратчайшие сроки», в том числе уже завтра — 22 февраля. По мнению депутата, он будет поддержан нижней палатой единогласно.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил увеличение числа ядерных боезарядов в связи с приостановкой участия в ДСНВ.

«Мы приостанавливаем свое участие в этом договоре в ответ на действия наших партнеров и вольны делать все, что хотим для того, чтобы обеспечить безопасность нашей родины. Надо будет увеличить количество боезарядов — увеличим, надо будет увеличить количество носителей — увеличим, это наше право», — сказал он в беседе с корреспондентом «Интерфакса».

При этом решение о приостановке участия в ДСНВ не нужно будет ратифицировать, так как «президент принял решение», отметил Картаполов.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что приостановка ДСНВ предполагает сохранение юридической силы договора, а также всех обязательств по нему. Российская сторона лишь прекратит реагировать на американские запросы по инспекциям, а также не будет участвовать в совместных контрольных механизмах.

«Приостановка означает, что соглашение сохраняет свою юридическую силу. Я надеюсь, что у нас будет сохраняться возможность, если коренным образом не изменятся обстоятельства, для того, чтобы соблюдать свои обязательства в плане ограничений по этому договору», — указал он.

Заместитель главы думского комитета по обороне Юрий Швыткин уточнил «Газете.Ru», что приостановка ДСНВ означает лишь остановку проведения инспекций по оборонным объектам нашей страны и США. По его мнению, к гонке ядерных вооружений «это не приведет».

«Договор СНВ-3 заканчивает свое существование в 2026 году. Сегодня Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал о приостановке со стороны России участия в данном договоре. Это означает, что договор, который распространяется на ядерное вооружение и соответствующее проведение инспекций по оборонным объектам обоих государств, сейчас приостанавливается», — сказал он.

История ДСНВ

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в апреле 2010 года, срок его действия истечет в 2026 году. Документ определяет, какое количество готовых к использованию ядерных зарядов, межконтинентальных баллистических ракет и другого оружия может иметь каждая из сторон. Ранее между странами были заключены Договор о СНВ 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002-го.

6 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российская сторона больше не может рассматривать вопросы по ДСНВ «вне контекста более враждебного американского курса» в связи с ситуацией на Украине. При этом в российском дипведомстве заверили, что РФ по-прежнему привержена условиям договора.

Спустя некоторое время Вашингтон сообщил о готовности возобновить диалог по ДСНВ. «Мы надеемся, что нам с Россией удастся отделить обсуждение данной темы от украинского конфликта. США крайне заинтересованы в возобновлении контактов с Россией с тем, чтобы вновь вернуться за стол переговоров по стратегической стабильности и возобновить инспекции», – сказала замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

По информации The Wall Street Journal https://www.wsj.com/articles/u-s-says-russia-has-violated-nuclear-arms-treaty-by-blocking-inspections-11675183584, Госдеп еще в январе подготовил доклад, в котором говорилось о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны Москвы. Речь, в частности, шла о блокировке инспекций ядерных объектов и об отказе от встречи в Каире, на которой как раз должны были обсуждаться условия соблюдения договора.