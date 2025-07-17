Экс-депутат Рады назвал причину отказа Умерову в назначении послом в США

Рустем Умеров, который занимал должность министра обороны Украины в уходящем правительстве, имеет второе гражданство США. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По его словам, Умерову отказали в назначении послом в Штатах, так как он является гражданином этой страны, а это категорически запрещено американским законодательством.

По мнению Мосийчука, президент Украины Владимир Зеленский обязан лишить Умерова украинского гражданства.

17 июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Рустем Умеров не станет послом страны в США, поскольку Вашингтон не согласовал его на эту должность. По информации депутата, Умеров получит должность в СНБО (Совете национальной безопасности и обороны Украины), либо же станет советником главы государства Владимира Зеленского.

Политик также подтвердил информацию, что и.о. министра юстиции Ольга Стефанишина займет должность диппредставителя Украины в Соединенных Штатах.

Ранее Зеленский повздорил с депутатом в Раде из-за демобилизации военных ВСУ.