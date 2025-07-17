На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат Рады назвал причину отказа Умерову в назначении послом в США

Экс-депутат Рады Мосийчук: у экс-главы МО Украины Умерова есть гражданство США
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Рустем Умеров, который занимал должность министра обороны Украины в уходящем правительстве, имеет второе гражданство США. Об этом в своем Telegram-канале написал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

По его словам, Умерову отказали в назначении послом в Штатах, так как он является гражданином этой страны, а это категорически запрещено американским законодательством.

По мнению Мосийчука, президент Украины Владимир Зеленский обязан лишить Умерова украинского гражданства.

17 июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Рустем Умеров не станет послом страны в США, поскольку Вашингтон не согласовал его на эту должность. По информации депутата, Умеров получит должность в СНБО (Совете национальной безопасности и обороны Украины), либо же станет советником главы государства Владимира Зеленского.

Политик также подтвердил информацию, что и.о. министра юстиции Ольга Стефанишина займет должность диппредставителя Украины в Соединенных Штатах.

Ранее Зеленский повздорил с депутатом в Раде из-за демобилизации военных ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами