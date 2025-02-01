На Западе раскрыли, чем обернется для Украины скандал с Умеровым

Скандал с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, в отношении которого возбуждено уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями, может сорвать поставки военной помощи Киеву. Об этом пишет L'AntiDiplomatico.

«Украина сталкивается с новым институциональным кризисом, который может подорвать международное доверие и поставить под угрозу поток военной помощи», — отмечается в публикации.

Западные чиновники призвали власти Украины как можно скорее урегулировать ситуацию в оборонном ведомстве, подчеркнуло издание.

27 января украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело. По ее данным, в действиях министра может иметь место преступление по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением». В организации рассказали, что Умеров незаконно отказался продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также уволил двух членов наблюдательного совета.

По мнению политолога Владимира Скачко, будущий аудит финансовых поступлений, переданных США в казну Киева, вынуждает украинского лидера Владимира Зеленского «назначить виновных» в коррупции. «Перетряска» ждет и Пентагон, высокопоставленные сотрудники которого вполне могли быть задействованы в коррупционных схемах Киева, добавил эксперт.

Ранее депутат Рады призвала уволить главу минобороны Украины.