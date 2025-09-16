«Расхождение желаний и реальности». Почему ЕС не может согласовать санкции против России?

Газета Politico сообщила, что Евросоюз не сможет представить 19-й пакет санкций против России в среду, 17 сентября. Его принятие пришлось отложить на неопределенный срок в том числе из-за разногласий среди членов ЕС. По каким вопросам позиция стран Евросоюза расходится и почему американский президент Дональд Трамп также виновен в отсрочке введения новых ограничений — в материале «Газеты.Ru».

Страны Евросоюза не согласовали 19-й пакет санкций против России, который по плану они должны были представить в среду, 17 сентября. Решение по этому вопросу отложено на неопределенный срок, сообщает газета Politico.

«Представление 19-го пакета санкций откладывается», — пишет издание.

Позже агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) продолжают совместно работать над новым пакетом антироссийских санкций, текст документа намерены подготовить в течение ближайших двух недель.

ЕС планирует запретить въезд туристам из России. Консульство Испании в Москве прекратило принимать документы Евросоюз изучает возможность введения полного запрета на въезд российских туристов. Предполагается, что... 15 сентября 16:06

В последние дни иностранные СМИ также обсуждают возможность введения Евросоюзом полного запрета на въезд российских туристов. Предполагалось, что дополнительные ограничения на выдачу туристических виз включат в 19-й пакет санкций.

Однако этот вопрос вызвал противоречия внутри Евросоюза, так как не все страны-члены организации готовы были пойти на полное прекращение туристического обмена с Россией.

Внутренний раздрай

Одной из возможных причин переноса решения по новому пакету антироссийских санкций многие эксперты называют разные позиции стран Евросоюза. Подобным мнением с «Газетой.Ru» поделился и немецкий политолог, бывший депутат парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Евросоюз никогда не был един в вопросе санкций против России. До этого всех несогласных удавалось заставить с помощью запугивания и штрафов. Лишение дотаций от Брюсселя — это очень хороший рычаг давления», — сказал немецкий политолог.

По его мнению, добровольно на одобрение антироссийских санкций не пошла бы большая часть стран Евросоюза, которая до сих пор сильно зависит от российских энергоносителей и рынков сбыта.

В свою очередь политолог Вадим Трухачев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что есть пара основных моментов, которые мешают странам ЕС принять 19-й пакет санкций.

«Во-первых, это споры по поводу запрета на выдачу виз россиянам . Здесь согласны далеко не все, и не только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Словакии Роберт Фицо [выступают против этой меры]. Свое несогласие выразили Италия, Испания, Греция, Франция и, может быть, позже выскажется Кипр. Судя по всему, решение о полном запрете на выдачу виз не примут, но каким-то способом этот процесс ужесточат», — сказал политолог.

Второй момент, по которому внутри ЕС нет единой позиции, — это проблема российских активов , считает Трухачев.

«Наибольшие опасения относительно будущего российских активов высказывает Бельгия, которая и является хранителем этих денег. Власти страны понимают, что в случае полной конфискации этих денег в стране начнется отток капитала», — пояснил политолог.

Он отметил, что сейчас председательствующей страной в Евросоюзе является Дания и она пытается изменить формулу принятия решений по внешней политике, чтобы в будущем упростить процесс введения санкционных ограничений .

«По решениям, которые касаются внутренней политики ЕС, не требуется достигать полного согласия между странами-членами. Там действует формула двойного большинства, то есть решение будет принято, если за него голосуют 55% стран, в которых проживает 65% населения. По внешней политике эта формула до сих пор не работала, но ее хотят ввести», — уточнил Трухачев.

Роль Трампа

Неназванный европейский дипломат рассказал Politico, что ЕС отложил официальное внесение 19-го пакета санкций в повестку дня предстоящего заседания после того, как американский президент Дональд Трамп потребовал от Европы более жестких мер в качестве условия для введения собственных санкций США.

На выходных президент Трамп заявил, что готов ввести «серьезные» санкции против российской нефти, если европейские страны поступят так же и введут пошлины до 100% для Китая и Индии, закупающих сырье из РФ.

«Предложение США переносит мяч на сторону Европы. Введение пошлин против Индии и Китая будет непростым решением для ЕС, поскольку многие страны, включая Германию, зависят от этих экспортных рынков», — пишет Bloomberg.

При этом многие иностранные эксперты осудили инициативу Трампа. Так, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла Ноа Баркин в беседе с Politico сказал, что на практике предложение американского президента «больше похоже на трюк, чтобы уклониться от конфронтации с российским лидером».

Без американской поддержки 19-й пакет санкций Евросоюза против России выглядит «совершенно сырым», заявил «Газете.Ru» директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Если американцы не поддержат европейские антироссийские санкции, то от них большого эффекта не будет в том виде, в котором они могли бы быть представлены сейчас. Все предложения выглядят очень сырыми и не проработанными, нет единой позиции ни по одному из вопросов», — сказал политолог.

По его словам, европейские лидеры неоднократно выражали желание, чтобы новый санкционный пакет стыковался с американскими санкциями и «удар по России» был комплексным .

«Трамп не видит для себя никакой практической выгоды в том, чтобы в одностороннем порядке вводить какие-то новые санкции против Москвы. США уже ввели пошлины против Индии и терпят от этого убытки, поэтому Трамп считает, что пора бы и Европе что-то предпринять», — пояснил Топорнин.

Кроме того, Евросоюз и США летом подписали соглашение на закупку ЕС американских энергоносителей на $750 млрд, так что Трампу было бы выгодно полностью перевести Европу на зависимость от американской нефти, считает политолог.

«Подход Белого дома естественно не нравится европейцам. Они не хотят полностью зависеть от американского энергетического рынка, потому что американцы смогут ценами спекулировать. Но при этом и санкции против России ввести они хотят, так что тут получается расхождение желаний и реальности», — заключил Топорнин.

Самые антироссийские

Несмотря на то, что сейчас принятие нового санкционного пакета было отложено, не стоит сомневаться, что рано или поздно он будет принят из-за антироссийских настроений внутри правительств некоторых членов ЕС, считает немецкий политолог Вальдемар Гердт. Он отмечает, что среди стран Евросоюза наиболее антироссийские позиции сейчас занимает ФРГ.

«Германия — это страна, чья экономика практически полностью была построена на прочном фундаменте дешевых энергоносителей из России. ФРГ самостоятельно этот фундамент разрушила, и теперь у правительства просто нет выбора, кроме как выстраивать образ врага вокруг Москвы», — пояснил эксперт.

В свою очередь политолог Вадим Трухачев отмечает, что среди членов Евросоюза есть «постоянные величины», то есть те страны, которые всегда выступают с резкой критикой России. Это Польша, Хорватия, Швеция, Финляндия, Дания, Нидерланды, Ирландия, Португалия и страны Балтии.

«В целом же со сменой правительства может меняться и позиция по отношению к России. Например, в той же Чехии, которая сейчас жестко антироссийская, в октябре скорее всего сменится правительство на более лояльное к Москве», — заключил Трухачев.