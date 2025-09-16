Над Россией сбили почти 90 БПЛА. Военная операция, день 1301-й

Пока от Киева не будет разумного отклика на предложения российской стороны, говорить о возможности проведении саммита в формате трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США не приходится. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
❗В Белгороде в результате удара БПЛА загорелся автомобиль, второй беспилотник атаковал здание коммерческого объекта — повреждено остекление, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза повторной атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.
Служба безопасности Украины объявила о проведении трехдневных контрразведывательных мероприятий во Львове, из-за которых во всем городе ограничат движение проезда и будут проводить масштабные проверки документов граждан и досмотр транспортных средств.
В Новосибирске задержана женщина за причастность к диверсии на Транссибе по заданию спецслужб Украины, сообщили в ФСБ.
В Горностаевке Херсонской области в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю пострадала девушка, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
ВСУ атаковали жилой многоэтажный дом в Каховке Херсонской области, никто не пострадал, сообщил глава округа Павел Филипчук в Telegram-канале.
❗Конфликт на Украине может завершиться за 2-3 месяца, если Европа введет вторичные пошлины в отношении стран, приобретающих российскую нефть, считает министр финансов США Скотт Бессент.
«Если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней», — сказал он в интервью агентствам Reuters и Bloomberg.
Спецназ «Ахмат» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
Белый дом надеется, что ситуация на Украине не дойдет до того, что Вашингтон откажется от посредничества в мирном урегулировании и введет санкции против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
🔴Румыния «скорее» не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, потому что это будет означать вступление в войну с Россией, но может пересмотреть эту позицию в будущем. Об этом заявил президент страны Никушор Дан в интервью Antena 3.
На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Власти Вологодской области ввели запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА, сообщила пресс-служба правительства региона.
В Белгородской области в результате удара FPV-дрона ВСУ погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, пострадавших нет, сообщили в минздраве региона.
⚡️Дональд Трамп может провести встречу с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
С начала СВО Украина потеряла не только физические, но и виртуальные территории — с февраля 2022 года она лишилась до 20% своего цифрового пространства. При этом, по оценкам некоторых экспертов, значительная часть этого ресурса отошла под контроль России. О каком киберпространстве идет речь, в чем его ценность и действительно ли его «захватила» Россия — в материале «Газеты.Ru».
Расчет инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Центр» разбил колонну автомобильной техники ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
В Белгородской области на территории Грайворонского округа объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.
В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
❗ВСУ покидают Купянск после попыток отразить наступление ВС РФ, сообщает SHOT.
По информации Telegram-канала, за последние две недели Украина потеряла до 1000 военных, которых «бросили спасать положение в городе».
Служба безопасности Украины объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову, пишет РИА Новости.
Ей вменяется предполагаемое посягательстве на территориальную целостность Украины, а также якобы соучастие в ведении «агрессивной войны».
⚡️Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять «четкую позицию» по санкциям против России и гарантиям безопасности Украине.
«Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», — сказал он в интервью Sky News.
Зеленский также призвал США выделить Украине системы ПВО и ввести против Москвы односторонние санкции, без участия ЕС.
Владимир ЗеленскийValentyn Ogirenko/Reuters
🔴Над регионами России ночью сбили 87 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Курской областью уничтожены 30 БПЛА, над Ставропольским краем — 18, над Ростовской областью — 11, над Брянской — 10, над Тульской — пять, над Рязанской — четыре, над Крымом — три, над Волгоградской и Воронежской областями — по два, над Нижегородской областью и Черным морем — по одному.