Политика

Над Россией сбили почти 90 БПЛА. Военная операция, день 1301-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1301-й день
Сергей Мирный/РИА Новости
Над регионами России ночью были уничтожены 87 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять «четкую позицию» по санкциям против Москвы и гарантиям безопасности Киеву. Служба безопасности Украины объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
10:15

Пока от Киева не будет разумного отклика на предложения российской стороны, говорить о возможности проведении саммита в формате трехсторонней встречи между Россией, Украиной и США не приходится. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

10:07

❗В Белгороде в результате удара БПЛА загорелся автомобиль, второй беспилотник атаковал здание коммерческого объекта — повреждено остекление, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет.

9:57

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза повторной атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.

9:49

Служба безопасности Украины объявила о проведении трехдневных контрразведывательных мероприятий во Львове, из-за которых во всем городе ограничат движение проезда и будут проводить масштабные проверки документов граждан и досмотр транспортных средств.

9:47

В Новосибирске задержана женщина за причастность к диверсии на Транссибе по заданию спецслужб Украины, сообщили в ФСБ.

9:46

В Горностаевке Херсонской области в результате удара украинского FPV-дрона по автомобилю пострадала девушка, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

9:38

ВСУ атаковали жилой многоэтажный дом в Каховке Херсонской области, никто не пострадал, сообщил глава округа Павел Филипчук в Telegram-канале.

9:33

Конфликт на Украине может завершиться за 2-3 месяца, если Европа введет вторичные пошлины в отношении стран, приобретающих российскую нефть, считает министр финансов США Скотт Бессент.

«Если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней», — сказал он в интервью агентствам Reuters и Bloomberg.

9:30

Спецназ «Ахмат» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ на Харьковском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

9:21

Белый дом надеется, что ситуация на Украине не дойдет до того, что Вашингтон откажется от посредничества в мирном урегулировании и введет санкции против России, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

9:16

🔴Румыния «скорее» не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, потому что это будет означать вступление в войну с Россией, но может пересмотреть эту позицию в будущем. Об этом заявил президент страны Никушор Дан в интервью Antena 3.

9:14

На всей территории Белгородской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

9:10

Власти Вологодской области ввели запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА, сообщила пресс-служба правительства региона.

8:57

В Белгородской области в результате удара FPV-дрона ВСУ погиб мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

8:53

Беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в селе Великая Знаменка Запорожской области, пострадавших нет, сообщили в минздраве региона.

8:45

⚡️Дональд Трамп может провести встречу с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

8:32

С начала СВО Украина потеряла не только физические, но и виртуальные территории — с февраля 2022 года она лишилась до 20% своего цифрового пространства. При этом, по оценкам некоторых экспертов, значительная часть этого ресурса отошла под контроль России. О каком киберпространстве идет речь, в чем его ценность и действительно ли его «захватила» Россия — в материале «Газеты.Ru».

8:27

Расчет инженерной системы «Земледелие» группировки войск «Центр» разбил колонну автомобильной техники ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.

8:25

В Белгородской области на территории Грайворонского округа объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.

8:08

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

8:07

ВСУ покидают Купянск после попыток отразить наступление ВС РФ, сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, за последние две недели Украина потеряла до 1000 военных, которых «бросили спасать положение в городе».

8:05

Служба безопасности Украины объявила в розыск председателя ЦИК России Эллу Памфилову, пишет РИА Новости.

Ей вменяется предполагаемое посягательстве на территориальную целостность Украины, а также якобы соучастие в ведении «агрессивной войны».

8:04

⚡️Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять «четкую позицию» по санкциям против России и гарантиям безопасности Украине.

«Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», — сказал он в интервью Sky News.

Зеленский также призвал США выделить Украине системы ПВО и ввести против Москвы односторонние санкции, без участия ЕС.

close

Владимир Зеленский

Valentyn Ogirenko/Reuters
8:02

🔴Над регионами России ночью сбили 87 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Над Курской областью уничтожены 30 БПЛА, над Ставропольским краем — 18, над Ростовской областью — 11, над Брянской — 10, над Тульской — пять, над Рязанской — четыре, над Крымом — три, над Волгоградской и Воронежской областями — по два, над Нижегородской областью и Черным морем — по одному.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1301-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

