Над Россией сбили почти 90 БПЛА. Военная операция, день 1301-й

8:04

⚡️Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа занять «четкую позицию» по санкциям против России и гарантиям безопасности Украине.

«Прежде чем мы закончим войну, я очень хочу, чтобы все договоренности были заключены. Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно. Чтобы это произошло, нам нужна четкая позиция президента Трампа», — сказал он в интервью Sky News.

Зеленский также призвал США выделить Украине системы ПВО и ввести против Москвы односторонние санкции, без участия ЕС.