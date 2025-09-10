В Непале удалось задержать малую часть сбежавших из тюрьмы заключенных

Khabarhub: задержаны всего 40 заключенных из сотен, сбежавших из тюрьмы Непала

В Непале задержали всего 40 заключенных, сбежавших из тюрьмы Тулсипур в Данге, пишет портал Khabarhub.

По словам начальника тюрьмы Гира Бахадура Седжувала, найти и задержать заключенных помогли военные.

«В среду из тюрьмы сбежали 253 заключенных, в дополнение к 124, сбежавшим во вторник. Из 469 заключенных, содержащихся в этом учреждении, 337 мужчин остаются на свободе», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что ни одна женщина-заключенная не сбежала. Заключенные прорвались через территорию тюрьмы, несмотря на предупредительные выстрелы со стороны армии.

Накануне телеканал India Today сообщал, что протестующие в Непале штурмовали тюрьму Дхангадхи на западе страны. По данным телеканала, из нее сбежали сотни заключенных.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Участники акции проникли в резиденцию президента Непала и подожгли ее. Пострадала и частная резиденция премьер-министра Шармы Оли в городе Балкот, а также несколько резиденций министров и политиков.

Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена)). 9 сентября власти страны отменили эти ограничения.

Ранее стрельба произошла у здания главного управления полиции Непала.