Советник Путина назвал Зеленского «узурпатором власти» на Украине

Кобяков заявил, что с Зеленским невозможно вести диалог
Nathan Howard/Reuters

Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что вести диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским невозможно. Его слова передает РИА Новости.

Чиновник провел пресс-конференцию по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В ходе встречи с журналистами он назвал Зеленского «узурпатором власти» и выразил уверенность, что обсуждать с ним вопрос урегулирования конфликта невозможно. По мнению Кобякова, западные страны смогли бы осознать данный факт, если бы у них были «глаза и желание».

«В США это тоже видят, но у них, в общем-то, свои задачи», — сказал советник российского лидера.

Он добавил, что многие инициативы американского президента Дональда Трампа могли бы «вылиться в результативную историю». Но для этого Вашингтону, например, надо отключить спутниковую систему Starlink на украинской территории.

«Все бы закончилось сразу же», — резюмировал Кобяков.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ-2025 и заявил, что самым лучшим местом для его встречи с Владимиром Зеленским является Москва. При этом глава государства отметил, что готов гарантировать безопасность делегации Киева в случае ее визита в российскую столицу.

Позже украинский лидер дал интервью для телеканала ABC, в ходе которого сообщил, что не поедет в Москву. В то же время он выразил готовность к переговорам в любом формате.

Ранее экс-советник офиса Зеленского рассказал об «уникальном шансе» для главы государства, если тот поедет в Москву.

