Сожгли флаг и угрожали «градами»: в Тбилиси устроили акцию против российских спортсменов

Российские спортсмены на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси столкнулись с угрозами: среди ночи у гостиницы активисты взрывали фейерверки, а на следующий день у дворца спорта жгли российский флаг. Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов назвал случившееся дешевой провокацией, а депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал жестко наказать участников акций и заявил об «украинском следе».

Фейерверки под окнами гостиницы

Спортсменам из России перед очередным соревновательным днем оказалось не до сна. Среди ночи их разбудили громкие хлопки: местные активисты устроили антироссийскую акцию и запустили фейерверки под окнами гостиницы. Наутро атлеты жаловались, что это помешало их отдыху.

«Это было посреди ночи, и потом лично я так и не смог уснуть. Получилось, что перебили сон, и я лежал, в потолок плевал просто. Потом на завтраке начали это обсуждать, оказалось, что слышали все», — рассказал старший тренер сборной России по сабле Дмитрий Глотов.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что в целом недоволен результатами спортсменов на турнире. При этом он подчеркнул, что ночной инцидент лишь усугубляет ситуацию.

«Пока все далеко от радужного, впервые за всю историю моей работы такие результаты, пока завоевали только две медали. Кроме того, я сам отсутствую на месте проведения соревнований. Победа состоит из множества факторов, и каждый эпизод, в том числе и фейерверк около отеля ночью, может повлиять на результат. Кто‑то из спортсменов мог не выспаться и из‑за этого выступить чуть хуже. Но участвовать нужно все равно и все это преодолевать», — сказал Мамедов «Матч ТВ».

«Вам здесь не рады»

История получила продолжение днем 27 июля возле арены, где проходят соревнования. Местные активисты собрались на несанкционированный митинг. В их руках были антироссийские плакаты, а также флаги Грузии и Украины. На одном из плакатов была надпись:

«Вам здесь не рады. Сегодня фейерверки, завтра будут «грады».

Кроме того, протестующие демонстративно сожгли российский флаг и топтали его.

Грузинская полиция отреагировала оперативно: правоохранители окружили собравшихся. Хотя митингующих и не разогнали, им, по крайней мере, не позволили прорваться внутрь дворца спорта. Ильгар Мамедов подчеркнул, что в акции участвовали «проплаченные» люди, которые не отражают истинного отношения грузин к россиянам.

«Знаю и понимаю, что грузинский народ никогда в жизни такого не делал бы, и не сделал. За исключением каких-то проплаченных особей, которые к грузинскому народу никакого отношения не имеют. Дешевые акции со сжиганием нашего флага, с протестами, петардами и фейерверками в пять утра — это просто нелюди, которых я даже вспоминать не хочу», — заявил Мамедов ТАСС.

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Президент ФФР поблагодарил Международную федерацию фехтования (FIE), которая взяла на себя обеспечение безопасности российской команды. Он также сообщил, что, помимо грузинской полиции, работает и частная компания, представители которой сопровождают российских спортсменов и в отеле, и в дороге, и на соревнованиях. Представитель FIE заявил, что меры будут действовать до конца чемпионата мира.

«Все задействованные силовые службы до сих пор справлялись с возложенными на них обязательствами и, надеюсь, это не изменится», — говорится в сообщении.

«Есть украинский след»

На инциденты отреагировал первый замглавы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он подчеркнул, что участники протестов должны быть жестко наказаны в соответствии с местным законодательством, а также допустил, что к случившемуся может быть причастна Украина.

«Безобразная провокация со стороны антироссийски настроенных грузинских сил. Плюс там есть и украинский след, и, возможно, других стран. Конечно, эта акция никакого отношения к спорту не имеет.

Знаю, что правоохранительные органы Грузии заняли достаточно жесткую позицию по пресечению. Благодарю их за это, но, мое мнение, можно было еще более жестко отнестись к нарушителям. Но это законы Грузии, и мы не будем их обсуждать, хотя страна — организатор соревнований берет ответственность и за визовую поддержку, и за безопасность делегаций», — сказал Свищев РИА Новости.

По словам парламентария, в произошедшем видится ущемление прав россиян. По его словам, выступление спортсменов на чемпионате мира в нейтральном статусе никому не дает оснований оскорблять атлетов и их национальную символику.