Над российскими регионами сбили 49 беспилотников. Военная операция, день 1275-й

Около 60 млн руб. направят на выплату компенсаций жителям Краснояружского района Белгородской области, имущество которых было утрачено в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
У США и Европы есть четыре варианта гарантий безопасности для Украины, сообщает The Times.
Первый включает в себя обучение войск на территории страны. Великобритания и Франция могут направить тысячи военнослужащих для обучения ВСУ. Для этого будет создан координационный центр в Киеве во главе с британским военным офицером. В то же время Европа продолжит поставлять Украине оружие, а США могли бы оказать как военную, так и разведывательную поддержку.
Второй вариант предусматривает предоставление ограниченных гарантий безопасности со стороны США, чтобы заставить Европу засомневаться в размещении войск на Украине. «Коалиция желающих» тогда бы сосредоточилась на патрулировании с воздуха. Они также могли бы ввести бесполетную зону.
В рамках третьего варианта газета пишет о предоставлении коллективной безопасности НАТО, аналогичной статье 5. Согласно этой статье, нападения на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов.
Последний вариант предусматривает создание альянса в области безопасности, подобный союзу США с Южной Кореей или Японией. Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности, подписанный в 1960 году, обязывает США защищать Японию и разрешает присутствие американских военных баз на японской территории.
Европейские лидеры поддерживают инициативу Дональда Трампа о переговорах по Украине, но не верят в их успех, пишет Politico. Их стратегия — «льстить» американскому президенту, чтобы он сам убедился в «нежелании Москвы идти на уступки». В случае провала встречи Путина и Зеленского ЕС готов добиваться новых санкций против России.
В Воронежской области в результате падения БПЛА поврежден объект энергетики, без электричества остались несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Нидерланды передадут Польше два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также отправят в страну 300 солдат, чтобы они обеспечивали безопасность логистического центра программы НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины с 1 декабря до 1 июня 2026 года, сообщило министерство обороны Нидерландов.
Пентагон уведомил союзников, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности для Украины, сообщила газета Politico.
Переговоры о прекращении конфликта на Украине сосредоточены на гарантиях безопасности для Киева и территории, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили 49 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них 21 дрон был уничтожен над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской областью и Калужской, по два — над Орловской областью и над акваторией Черного моря, по одному — над Курской областью и Тульской.