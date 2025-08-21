Над российскими регионами сбили 49 беспилотников. Военная операция, день 1275-й

9:00

У США и Европы есть четыре варианта гарантий безопасности для Украины, сообщает The Times.

Первый включает в себя обучение войск на территории страны. Великобритания и Франция могут направить тысячи военнослужащих для обучения ВСУ. Для этого будет создан координационный центр в Киеве во главе с британским военным офицером. В то же время Европа продолжит поставлять Украине оружие, а США могли бы оказать как военную, так и разведывательную поддержку.

Второй вариант предусматривает предоставление ограниченных гарантий безопасности со стороны США, чтобы заставить Европу засомневаться в размещении войск на Украине. «Коалиция желающих» тогда бы сосредоточилась на патрулировании с воздуха. Они также могли бы ввести бесполетную зону.

В рамках третьего варианта газета пишет о предоставлении коллективной безопасности НАТО, аналогичной статье 5. Согласно этой статье, нападения на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов.

Последний вариант предусматривает создание альянса в области безопасности, подобный союзу США с Южной Кореей или Японией. Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности, подписанный в 1960 году, обязывает США защищать Японию и разрешает присутствие американских военных баз на японской территории.