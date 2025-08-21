На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над российскими регионами сбили 49 беспилотников. Военная операция, день 1275-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1275-й день
true
true
true
close
Александр Полегенько/ТАСС
Средства ПВО за ночь уничтожили 49 беспилотников над регионами России. Нидерланды передадут Киеву два ЗРК Patriot и отправят на Украину 300 военных. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры о прекращении конфликта на Украине сосредоточены на гарантиях безопасности для Киева и территориях. По данным газеты Politico, США хотят играть в гарантиях самую минимальную роль. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:12

Около 60 млн руб. направят на выплату компенсаций жителям Краснояружского района Белгородской области, имущество которых было утрачено в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:00

У США и Европы есть четыре варианта гарантий безопасности для Украины, сообщает The Times.

Первый включает в себя обучение войск на территории страны. Великобритания и Франция могут направить тысячи военнослужащих для обучения ВСУ. Для этого будет создан координационный центр в Киеве во главе с британским военным офицером. В то же время Европа продолжит поставлять Украине оружие, а США могли бы оказать как военную, так и разведывательную поддержку.

Второй вариант предусматривает предоставление ограниченных гарантий безопасности со стороны США, чтобы заставить Европу засомневаться в размещении войск на Украине. «Коалиция желающих» тогда бы сосредоточилась на патрулировании с воздуха. Они также могли бы ввести бесполетную зону.

В рамках третьего варианта газета пишет о предоставлении коллективной безопасности НАТО, аналогичной статье 5. Согласно этой статье, нападения на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех членов.

Последний вариант предусматривает создание альянса в области безопасности, подобный союзу США с Южной Кореей или Японией. Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности, подписанный в 1960 году, обязывает США защищать Японию и разрешает присутствие американских военных баз на японской территории.

8:50

Европейские лидеры поддерживают инициативу Дональда Трампа о переговорах по Украине, но не верят в их успех, пишет Politico. Их стратегия — «льстить» американскому президенту, чтобы он сам убедился в «нежелании Москвы идти на уступки». В случае провала встречи Путина и Зеленского ЕС готов добиваться новых санкций против России.

8:37

В Воронежской области в результате падения БПЛА поврежден объект энергетики, без электричества остались несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

8:25

8:19

Нидерланды передадут Польше два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также отправят в страну 300 солдат, чтобы они обеспечивали безопасность логистического центра программы НАТО по содействию безопасности и обучению для Украины с 1 декабря до 1 июня 2026 года, сообщило министерство обороны Нидерландов.

8:16

Пентагон уведомил союзников, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности для Украины, сообщила газета Politico.

8:09

Переговоры о прекращении конфликта на Украине сосредоточены на гарантиях безопасности для Киева и территории, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь перехватили 49 беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. Из них 21 дрон был уничтожен над Ростовской областью, семь — над Воронежской, пять — над Белгородской, четыре — над Крымом, по три — над Брянской областью и Калужской, по два — над Орловской областью и над акваторией Черного моря, по одному — над Курской областью и Тульской.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1275-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Politico выяснил, что лидеры ЕС хотят «льстить» Трампу. Их цель — новые санкции против России
Politico: Евросоюз хочет превратить переговорный процесс в ловушку для России
В Раде раскрыли возможные даты встречи Путина, Зеленского и Трампа
Релокантам хотят запретить работать на госслужбе
В Госдуме заявили, что уехавших российских звезд не встретят с распростертыми объятиями
В США умер «самый милый судья в мире»
В офисе Зеленского отказались повторять «ошибку Будапешта» по гарантиям безопасности
В Бурятии собака почти сутки плавала по озеру на моторной лодке
Новости и материалы
У Филиппа Киркорова выявили диабет
Россиянам назвали самые подешевевшие в июле товары
Канада формирует альянс в Арктике против России
Миранчук прилетел в Россию
CNN выяснил, что Путин передал замглавы ЦРУ орден Мужества
Ребенок подорвался на старом боеприпасе в Ленобласти
Россияне ринулись за ипотекой
Российские войска поразили авиабазу Дубно на западе Украины
В Удмуртии рабочему едва не отрезало руку фрезерным станком
На Западе раскрыли планы Путина по Украине: «Моргнет первой»
Голая таганроженка показала грудь автомобилистам и попала на фото
Экс-подполковник СБУ Прозоров раскрыл цель создания НАБУ
В Совфеде раскрыли отношение Трампа к идее Стармера и Макрона по войскам на Украине
Адель Вейгель показала голые ноги в подаренном мужем Lamborghini Urus
В Нижнем Тагиле доберман напал на ребенка на улице
Губерниев сравнил уровень жизни в России и Сингапуре
Сын маньяка Чикатило погиб, воюя за ВСУ
Россиян предупредили о повышении цен из-за логистического коллапса у Ozon
Все новости
Стала известна позиция Пентагона по гарантиям безопасности Украине
В ЦБ раскрыли план по снижению ключевой ставки
На Западе выяснили позицию Путина по встрече с Зеленским
Стало известно, каким должен быть размер вклада для получения «второй зарплаты»
Дышать свободно. Как в России по-новому лечат бронхиальную астму
Врач Ненашева: симптоматическое лечение астмы грозит опасными последствиями
Формула успеха отечественной химии. Как в России готовят квалифицированные кадры на опережение?
Нацпроект «Новые материалы и химия» комплексно изменил систему подготовки кадров
Пушилин, Чичерина и Киселев: кто пришел на открытие памятника Дугиной
21 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 21 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Единственный шанс»: Украина хочет изменить границы областей, чтобы не отдавать Донбасс
В Раду внесли законопроект о включении частей ДНР и ЛНР в состав Украины
Какие выплаты положены семьям к 1 сентября и как их получить
Меры поддержки, на которые могут рассчитывать родители школьников в 2025 году: подробный список
Что подарить учителю на 1 сентября: идеи полезных, креативных и трогательных презентов
Подарки, которые учитель запомнит: что преподнести педагогу от всего класса и лично
Хакеры взломали базу генштаба ВСУ и раскрыли реальные потери среди украинцев
Mash: с начала СВО более 1,7 млн военных ВСУ погибли или пропали без вести
«Человек при смерти»: главком ВСУ Сырский потратил 2,5 млн рублей на лечение отца в Москве
Брат главкома ВСУ Сырского заявил, что их отец при смерти
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами