Politico выяснил, что лидеры ЕС хотят «льстить» Трампу. Их цель — новые санкции против России

Во время переговоров с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров в Белом доме, США, 18 августа 2025 года

Европейские лидеры поддерживают инициативу Дональда Трампа о переговорах по Украине, но не верят в их успех, пишет Politico. Их стратегия — «льстить» американскому президенту, чтобы он сам убедился в «нежелании Москвы идти на уступки». В случае провала встречи Путина и Зеленского ЕС готов добиваться новых санкций против России.

Европейские лидеры изо всех сил публично одобряют инициативу президента США Дональда Трампа по мирным переговорам с Россией, несмотря на то, что глубоко скептичны насчет их успешности. Их стратегия — «восхвалять» Трампа, чтобы заставить его увидеть «истинные намерения Путина», пишет Politico.

Логика проста: если переговоры провалятся, Трамп сам убедится, что Владимир Путин не готов к миру, и займет более жесткую позицию. По данным издания, Брюссель считает будущую встречу способом «поймать» Путина на нежелании идти на уступки. В ЕС уверены, что сам процесс переговоров станет тестом — и покажет Вашингтону, что Россия якобы играет на затягивание.

Санкции как план Б

Если переговоры не принесут результатов, европейцы намерены продавливать новые жесткие санкции против Москвы. Дипломаты прямо называют их «очевидным инструментом» давления. Этот подход обсуждался и ранее: The Telegraph писал, что ЕС готов к санкциям, если Путин откажется от личной встречи с Владимиром Зеленским и Трампом.

При этом политика Брюсселя заметно изменилась. Если раньше европейцы настаивали на прекращении огня перед переговорами, то теперь согласны садиться за стол без предварительного перемирия. Это решение, по данным Politico, было принято осознанно. Главная цель — не немедленный мир, а проверка намерений России.

Вопрос о месте встречи до сих пор не решен, однако администрация Трампа заявила, что и Киев, и Москва дали принципиальное согласие на участие.

Встреча Путина и Зеленского и трехсторонний саммит

После переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп объявил, что позвонил Владимиру Путину и начал подготовку к встрече российского и украинского президентов. По словам Трампа, сначала должна состояться их двусторонняя встреча, а затем — расширенный саммит с участием США.

Politico уточняет, что на данный момент обсуждаются несколько возможных площадок. Среди них называют Будапешт, который администрация Трампа рассматривает как «наиболее вероятный вариант», и Женеву, где традиционно проходят переговоры по вопросам безопасности. Европейские дипломаты не исключают, что окончательное решение может быть принято в последний момент — исходя из позиции Москвы.

По данным источников издания, администрация Трампа настаивает на том, чтобы встреча Путина и Зеленского состоялась в ближайшие недели. Сам американский президент ранее говорил, что не намерен ждать долго и рассчитывает на «реальные шаги» в течение считаных дней. В июле он уже заявлял, что готов ввести вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если прогресса не будет.

После двусторонних переговоров должна пройти трехсторонняя встреча — с участием Трампа. Именно этот формат, по мнению европейских лидеров, позволит американскому президенту напрямую оценить готовность Москвы к компромиссам. В Европе также рассчитывают, что саммит станет поводом для более тесной координации союзников в случае провала переговоров.