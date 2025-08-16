На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Политика

За ночь над Россией перехвачены 29 украинских беспилотников. Военная операция, день 1270-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1270-й день
За ночь над территорией России перехвачены 29 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Президент США призвал страны Европы «немного поучаствовать» в достижении мира на Украине. На переговорах на Аляске Путин предоставил список из 1 тыс. военнопленных ВСУ, Украина должна принять их, заявил Трамп. В Черниговской области уничтожен пункт дислокации наемников иностранного легиона ВСУ, сообщает ТАСС. Обстрелы Белгородской области продолжаются, заявил губернатор Гладков. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:19

После отражения атаки беспилотников в Ростовской области пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны были сбиты над Миллеровским районом. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла. Информация о последствиях на земле будет уточняться.

09:07

09:02

Расчеты БПЛА группировки войск «Север» проходят специализированное обучение по управлению FPV-дронами для работы в зоне СВО. Видео: Минобороны РФ.

08:56

ООН выражает готовность поддерживать любые существенные инициативы, направленные на установление прочного мира в Украине. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН вновь призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру на Украине. Организация Объединенных Наций готова поддержать все значимые усилия в этом направлении», — говорится в сообщении.

08:45

Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ продолжаются, а обстановка в приграничных районах «меняется каждый день, зачастую не в лучшую сторону», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:33

В Черниговской области Украины уничтожен пункт дислокации наемников иностранного легиона ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

08:21

На российско-американском саммите РФ представила список из одной тысячи военнопленных ВСУ, Украина должна принять их, заявил президент США Дональд Трамп.

По-видимому, речь идет о списке, ранее опубликованном на сайте 1000ua.ru.

08:12

По окончании российско-американского саммита на Аляске президент США Дональд Трамп призвал страны Европы «немного поучаствовать» в достижении мира на Украине. По его словам, теперь окончание конфликта зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

08:05

За ночь над территорией России силами ПВО были перехвачены 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Десять дронов сбиты над Ростовской областью, девять — над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью, три — над акваторией Азовского моря и по одному — над Белгородской областью, Брянской областью и Краснодарским краем.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1270-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Добрый день, дорогой сосед». Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин после встречи с Трампом надеется на скорое завершение конфликта на Украине
Путин и Трамп рассказали о переговорах на Аляске. Онлайн исторического саммита
Президенты РФ и США провели переговоры на Аляске
Возросло число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Раскрыты характеристики совершенно нового Samsung Galaxy S26 Pro
В Кремле пока не знают дату следующей встречи Путина и Трампа
В Кремле высказались о трехстороннем саммите Путина, Трампа и Зеленского
Появились первые оценки экспертов итогов саммита Путина и Трампа
Новости и материалы
В Петербурге мать 11 лет избивала сына
В первом матче АПЛ произошел расистский скандал
В Совфеде оценили прошедшую встречу Путина и Трампа на Аляске
«Локомотив» сразится за выход в финал международного турнира
Буйный пациент устроил погром в больнице и проглотил ампулы с физраствором
Стало известно, что ВСУ понесли большие потери в Новоконстантиновке
В Госдуме обратили внимание на разницу в поведении Путина и Трампа
Появилось видео сопровождения борта Путина американскими истребителями
Ким Чен Ын почтил память советских воинов
Россиянам рассказали, как избежать отита при попадании воды в уши
В Госдуме объяснили, что помешало Путину и Трампу заключить сделку
Путин после Аляски посетил Чукотку
В Ленобласти четырехлетний мальчик один бродил по улице
Террористы «Крокуса» хотели убежать в Южную Азию
Стало известно о настроении в окружении Зеленского во время переговоров Путина и Трампа
В Новосибирске «целительницы» украли у 93-летней пенсионерки миллион рублей
Легенда ЦСКА заявил, что ему жалко тренера «Спартака»
Европейские СМИ о саммите: «начался с помпой, а закончился разочарованием»
Все новости
Жители Екатеринбурга жалуются на проблемы с мобильным интернетом
В Приморье масштабное отключение электричества
Названа победительница конкурса «Миссис Россия – 2025»
Правоохранители расширили список преступлений кибермошенников после обращения ОП
Россия добилась прогресса в изучении гепатита В
«Готовы с первого дня»: Лондон хочет отправить военных на Украину после заключения перемирия
Telegraph: Британия намерена направить военных на Украину сразу после перемирия
Как прошла первая за 7 лет встреча Путина и Трампа
16 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 16 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Никаких ударов не наносили»: МО РФ обвинило Киев в провокации с «атакой на Сумы»
МО: Киев обвинил РФ в ударе по Сумам, чтобы сорвать переговоры Путина и Трампа
«Жду с нетерпением»: Трамп перед встречей с Путиным позвонил Лукашенко и пообещал приехать в Минск
Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Лукашенко
«Неверующая интеллигенция принесла много зла»: почему звезда кино Васильева ушла в монастырь
Актрисе Екатерине Васильевой исполнилось 80 лет
Красная дорожка и встреча у трапа: как Трамп будет приветствовать Путина на Аляске
Песков: Путин приземлится на Аляске в 22:00 мск, его встретит Трамп
«У мужиков тоже есть чувства». Топ-50 реальных и пацанских цитат Джейсона Стетхэма
Список реальных и мемных цитат актера Джейсона Стетхэма
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами