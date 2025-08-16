За ночь над Россией перехвачены 29 украинских беспилотников. Военная операция, день 1270-й

После отражения атаки беспилотников в Ростовской области пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его словам, дроны были сбиты над Миллеровским районом. В двух многоквартирных и нескольких частных домах в Миллерово выбиты стекла. Информация о последствиях на земле будет уточняться.
Расчеты БПЛА группировки войск «Север» проходят специализированное обучение по управлению FPV-дронами для работы в зоне СВО. Видео: Минобороны РФ.
ООН выражает готовность поддерживать любые существенные инициативы, направленные на установление прочного мира в Украине. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь ООН вновь призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру на Украине. Организация Объединенных Наций готова поддержать все значимые усилия в этом направлении», — говорится в сообщении.
Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ продолжаются, а обстановка в приграничных районах «меняется каждый день, зачастую не в лучшую сторону», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Черниговской области Украины уничтожен пункт дислокации наемников иностранного легиона ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
На российско-американском саммите РФ представила список из одной тысячи военнопленных ВСУ, Украина должна принять их, заявил президент США Дональд Трамп.
По-видимому, речь идет о списке, ранее опубликованном на сайте 1000ua.ru.
По окончании российско-американского саммита на Аляске президент США Дональд Трамп призвал страны Европы «немного поучаствовать» в достижении мира на Украине. По его словам, теперь окончание конфликта зависит от президента Украины Владимира Зеленского.
❗ За ночь над территорией России силами ПВО были перехвачены 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Десять дронов сбиты над Ростовской областью, девять — над Ставропольским краем, четыре — над Курской областью, три — над акваторией Азовского моря и по одному — над Белгородской областью, Брянской областью и Краснодарским краем.