«У Путина не останется выбора»: Трамп придумал, как заставить Россию закончить СВО

Трамп: падение цен на нефть еще на $10 может заставить РФ завершить СВО

Президент США Дональд Трамп вновь высказался о возможном прекращении вооруженного конфликта России и Украины. На этот раз он заявил, что падение цен на нефть еще на $10 за баррель «заставит» Россию прекратить боевые действия. Кроме того, американский лидер объявил о своем намерении в течение ближайших суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии как крупнейшего импортера российской нефти. В России, тем временем, действительно сокращаются нефтегазовые доходы, заявили в Минфине.

Падение цен на нефть еще на $10 за баррель может «заставить» Россию прекратить боевые действия в рамках конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC News.

«Если нефть подешевеет еще на $10 за баррель, у него [президента России Владимира Путина] не останется выбора. Экономика [России] и так в тяжелом состоянии», — сказал Трамп.

Кроме того, он заявил о намерении в течение суток «очень существенно» повысить пошлины в отношении Индии за закупки российской нефти — на назвав при этом конкретных значений.

«Мы договорились о 25%, но думаю, что я буду существенно повышать эту ставку в течение следующих 24 часов, потому что они покупают российскую нефть и подпитывают военную машину. Если они будут это делать, я не буду доволен», — заявил американский лидер.

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Что говорят в Минфине

Нефтегазовые доходы России, действительно, сокращаются: об этом 5 августа заявило Министерство финансов РФ.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2025 года в размере -12,1 млрд руб.», — говорится в публикации.

В июле, по сообщению Минфина, бюджет недополучил 5,9 млрд рублей от продажи нефти и газа по сравнению с запланированным.

Средняя цена нефти российской марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в июле снизилась на 18,4% по сравнению с июлем прошлого года — с $74,01 до $60,37 за баррель.

ОПЕК снимает барьеры

3 августа ОПЕК сообщила, что по итогам онлайн-встречи стран-участниц принято решение об увеличении с сентября производства нефти на 547 тыс. баррелей в сутки. Это объяснено «текущим состоянием рынка, характеризующимся низкими запасами нефти». Таким образом организация стран-производителей нефти отказалась от ограничений на добычу, наложенных в декабре 2024 года.

«Поэтапный отказ от дополнительных добровольных корректировок добычи может быть приостановлен или отменен в зависимости от изменения рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке», — говорится в пресс-релизе ОПЕК.

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Эксперты не ожидают снижения цен на нефть

Эксперт, партнер Capital Lab Евгений Шатов в интервью «Известиям» заявил, что вторичные санкции США угрожают мировой торговле нефтью и, следовательно, могут оказать влияние на ее стоимость. При этом, по его мнению, «вряд ли стоит ожидать значительных шоков на рынке».

«Любое краткосрочное снижение цен будет временным, так как фундаментальный баланс спроса и предложения по-прежнему тяготеет к дефициту», — пояснил Шатов.

Глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в беседе с «Российской газетой» также отметил, что пошлины США — и только анонсированные, и уже введенные — имеют влияние на нефтяной рынок и котировки барреля.

«Они, с одной стороны, снижают экономическую активность и замедляют экономический рост, что ведет к удешевлению энергетического сырья, а с другой — перекашивают рынок и усложняют логистику, что работает на повышение котировок», — сказал Симонов.

По его прогнозу, «какого-то заметного проседания котировок барреля мы не увидим».

Эксперт напомнил, что только Индия закупает около 2 млн баррелей российской нефти ежедневно. По его мнению, если с рынка уйдет даже половина этого объема — котировки вырастут выше $100 за баррель.