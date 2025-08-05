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В Ростовской области загорелась подстанция после атаки БПЛА. Военная операция, день 1259-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1259-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Калужской и Смоленской областями. В Верхнеталовке Ростовской области в результате атаки загорелась подстанция, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По данным Bloomberg, Индия продолжит закупать российскую нефть из-за «предсказуемых и доступных цен на энергию для индийского потребителя». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:31

На Украине объявили в розыск продюсера Юрия Бардаша, которого заочно приговорили к десяти годам лишения свободы. Продюсер получил паспорт РФ.

09:20

Индии необходимо «открыто выступить» против нападок со стороны президента США Дональда Трампа, который предпринимает попытки ограничить покупку страной российской нефти, заявил депутат оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Маниш Тевари агентству ANI:

«Уничижительные высказывания Дональда Трампа оскорбляют достоинство и самоуважение 1,4 млрд индийцев. Я надеюсь, что правительство проявит решимость и мужество, чтобы дать отпор этому джентльмену».

09:08

Президент России Владимир Путин, не исключив возможной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, фактически «поставил мат» Украине, считет газета Hindustan Times. По словам журналистов, Кремль фактически сигнализирует об «ошеломляющем повороте событий», заявив о возможной встрече Путина и Зеленского.

09:03

Украинские войска на правом берегу Днепра в Херсонской области активно строят подземные укрепления, пытаясь помешать взятию под контроль этой территории, заявил РИА Новости губернатор подконтрольной ВС РФ части региона Владимир Сальдо.

08:59

Киев внес данные о двух 17-летних подростках в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец» — ТАСС

08:49

В Курской области более 14 тысяч человек признали потерпевшими от вторжения ВСУ. Ранены 533 человека, а ущерб составил более 3 млрд рублей, сообщил глава СК Александр Бастрыкин.

08:43

В Германии подсчитали, что сейчас более 272 тысяч украинских беженцев официально трудоустроены в стране: они работают и делают отчисления в систему социального страхования. Общее число занятых украинцев, в том числе с теми, кто не делает отчислений, превышает 332 тысячи.

08:31

08:23

Премьер-министр Индии Нарендра Моди «дал понять, что его администрация продолжит покупать российскую нефть», выяснил Bloomberg. Источники агентства заявили, что стране нужны ресурсы РФ для «обеспечения предсказуемых и доступных цен на энергию для индийского потребителя».

08:16

⚡️По словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, ВС РФ уничтожили украинские беспилотники в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

«В хуторе Верхнеталовка Миллеровского района загорелась подстанция. Пожар на площади 500 квадратных метров ликвидирован», — написал Слюсарь.

Он добавила, что в станице Тацинская загорелся навес во дворе частного дома, пожар быстро потушили.

08:07

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что с 22:00 до 01:40 средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника: 13 над Брянской областью, семь над Ростовской, два над Калужской, два над Смоленской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1259-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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