«Найдем выход из пугалок Трампа»: Индия начала отказываться от нефти из РФ после угроз США

Государственные НПЗ Индии прекратили покупать российскую нефть после угроз Дональда Трампа ввести пошлины в 100% — по данным Reuters, они не интересовались сырьем из РФ с прошлой недели и перешли на поставки из ОАЭ и Западной Африки. Крупнейшими покупателями нефти остаются частные индийские компании, но государственные заводы контролируют большую часть перерабатывающих мощностей. В Госдуме заявили «Газете.Ru», что Россия найдет выход из «пугалок Трампа», а Индия пока будет ориентироваться на свои запасы.

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) перестали закупать российскую нефть из-за предостережения американского президента Дональда Трампа и сокращения скидок на сырье, сообщило Reuters.

Четыре источника сказали агентству, что Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd за последнюю неделю не интересовались закупкой российского ресурса, хотя Индия — крупнейший покупатель нефти именно из РФ с налаженными морскими поставками. Для замещения поставок они начали приобретать нефть из Объединенных Арабских Эмиратов и Западной Африки.

При этом Reuters отмечает, что крупнейшие в Индии покупатели российской нефти — это частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy, однако государственные НПЗ контролируют более 60% перерабатывающих мощностей Индии, составляющих 5,2 млн баррелей в день.

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РФ найдет других покупателей

Зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сказал «Газете.Ru», что Россия приспособится к подобным реалиям:

«Безусловно, новость неприятная. Но, мне кажется, что, с учетом массовой рассылки Трампа, в какой-то момент все от этого устанут и не будут особо обращать внимание — начнут жить без Трампа и без Америки. Мы же не первый год уже живем с санкциями. На Россию сейчас наложено 30 тысяч санкций — это больше, чем на все остальные страны. Я не сомневаюсь, что приспособимся — наши энергоносители конкурентоспособные на рынке. Мы найдем выходы из этих пугалок Трампа, в том числе даже если он их (пошлины. — «Газета.Ru») введет. Логистика за два-три месяца поменяется и объемы продажи сохранятся», — заявил депутат.

Он отметил, что экономика Индии построена на российской нефти.

«Надо понимать, что весь экономический рост Индии за последние годы, особенно за последние пару лет, ориентирован именно на дешевых российских энергоносителях. Они же тоже видят, что произошло с Европой, когда дешевые энергоносители из России уходят. Поэтому я думаю, что там тоже люди умные, в отличие от Европы — думают о своем народе и о своем государстве. В мозги индусов не влезешь — надо понимать, что у них большие запасы сейчас и они в основном будут ориентироваться именно на них», — сказал Ананских.

Парламентарий также добавил, что пошлины, которые грозится ввести Трамп, могут повлиять и на экономику самих США:

«Каждый год несколько стран желают войти в БРИКС — ассоциацию государств, которые не приемлют взаимные санкции. Подобные вещи, которые в тридцатых годах делали в США, они привели к катастрофе в самой стране. Вообще непонятно, как [пошлины и санкции] в итоге отразятся на самой американской экономике».

Угрозы Трампа

14 июля Дональд Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский президент дал Москве 50 дней на решение этого вопроса, однако в конце месяца значительно сократил срок, назначив дедлайном 8 августа.

По оценке Трампа, Россия получает значительные доходы от торговли нефтью, и он хочет вынудить другие страны отказаться покупать этот продукт. Как пояснял американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, от пошлин пострадают Китай, Индия и Бразилия — эти страны, по его словам, приобретают 80% российской нефти.

В Китае уже намекнули, что не собираются подчиняться США.

«Китай будет принимать разумные меры энергетической безопасности, исходя из своих национальных интересов. В тарифной войне нет победителей, а принуждение и давление не решат проблем», — сказал представитель МИД КНР Го Цзякунь.

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Индия также критически оценивала ультиматум: посол страны в Великобритании Викрам Дораисвами заявил, что страны Запада давят на Нью-Дели, требуя отказа от нефти из РФ, но сами продолжают закупать российские редкоземельные металлы. По его словам, Индия занимает третье место в мире по потреблению энергии и импортирует более 80% своей продукции, а отказ от российского сырья может привести к остановке экономики страны.