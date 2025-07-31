«В мозги индусов не влезешь»: в Госдуме надеются, что Индии нужна нефть из России

Источники Reuters сообщили, что индийские заводы прекратили покупать российскую нефть на прошлой неделе из-за угроз президента США Дональда Трампа. Зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Газетой.Ru» назвал новость «неприятной», но подчеркнул, что Россия приспособится.

«Безусловно, новость неприятная. Но мне кажется, что, с учетом массовой рассылки Трампа, в какой-то момент все от этого устанут и не будут особо обращать внимание — начнут жить без Трампа и без Америки. Мы же не первый год уже живем с санкциями. На Россию сейчас наложено 30 тысяч санкций — это больше, чем на все остальные страны. Я не сомневаюсь, что приспособимся — наши энергоносители конкурентоспособные на рынке. Мы найдем выходы из этих пугалок Трампа, в том числе даже если он их (пошлины. — «Газета.Ru») введет. Логистика за два-три месяца поменяется и объемы продажи сохранятся», — сказал он.

При этом Ананских отметил, что экономика Индии построена на российской нефти.

«[Индия] — наш второй по объемам партнер по закупке нефти. Надо понимать, что весь экономический рост Индии за последние годы, особенно за последние пару лет, ориентирован именно на дешевых российских энергоносителях. Они же тоже видят, что произошло с Европой, когда дешевые энергоносители из России уходят. Поэтому я думаю, что там тоже люди умные, в отличие от Европы — думают о своем народе и о своем государстве. В мозги индусов не влезешь — надо понимать, что у них большие запасы сейчас и они в основном будут ориентироваться именно на них», — сказал он.

Парламентарий также добавил, что пошлины и санкции могут повлиять на экономику самих США, ведь ранее подобные меры уже приводили к «катастрофе».

«Каждый год несколько стран желают войти в БРИКС — ассоциацию государств, которые не приемлют взаимные санкции. Подобные вещи, которые в тридцатых годах делали в США, они привели к катастрофе в самой стране. Вообще непонятно, как [пошлины и санкции] в итоге отразятся на самой американской экономике», — сказал он.

До этого Трамп пригрозил странам, которые закупают российскую нефть, что введет стопроцентные пошлины, если Москва не заключит мир с Киевом. Источники Reuters сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы прекратили покупать нефть в России на прошлой неделе. По данным издания, Индия является третьим по величине импортером этого сырья в мире и крупнейшим партнером России в торговле нефтью.

Ранее в Госдуме призвали Трампа не сравнивать Россию с Индией.