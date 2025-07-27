«Я вновь подтвердил поддержку»: Макрон пообещал Украине помощь, а России — санкции

Макрон заявил о готовности усилить давление на Россию

Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому усилить давление на Россию и выразил уверенность, что Москва согласится на прекращение огня. Французский лидер также пообещал и впредь поддерживать Киев. В частности, стороны договорились о поставках дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов, финансировании производства украинских дронов и обучении пилотов ВСУ.

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа увеличивать помощь Киеву, а также усилить давление на Москву.

«Я поговорил с президентом. Я вновь подтвердил поддержку со стороны Франции: мы продолжим усиливать нашу помощь Украине и увеличивать давление на Россию», — написал Макрон в соцсетях после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По мнению лидера Франции, российские власти, испытав сильное давление, будут вынуждены согласиться на прекращение огня, после чего возможно подписание мирного договора «при полном участии Европы».

«Россия должна наконец согласиться на прекращение огня, которое откроет путь к переговорам о прочном и долгосрочном мире с участием европейцев», — подчеркнул Макрон.

Разговор с Зеленским

Телефонная беседа Зеленского и Макрона состоялась 27 июля. Как сообщил офис президента Украины, политики обсудили в том числе итоги третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, который прошел 23 июля.

«Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — отметил Зеленский.

Лидеры стран также подняли тему «евроинтеграционного пути» Украины, отметив важность борьбы с коррупцией в стране. По словам президента Украины, «антикоррупционная инфраструктура» в стране «полностью функционирует».

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Кроме того, в ходе разговора обсуждались поставки ВСУ дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T и Crotale и финансирование производства украинских дронов.

Обучение пилотов

Зеленский и Макрон также обсудили обучение украинских пилотов на истребителях Mirage-2000.

«Обсудили тренировку украинских пилотов на «Миражах». Очень ценим, что Франция будет продолжать их обучение», — сообщил Зеленский в Telegram-канале.

В феврале министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первую партию истребителей Mirage, произведенных во Франции. Он уточнил, что управлять истребителями будут обученные украинские пилоты. Летчики принимали участие в тренировках за рубежом на протяжении нескольких месяцев.

Украинские войска впервые использовали истребители Mirage французского производства при отражении атаки 7 марта.