В ВСУ заявили, что впервые использовали французские истребители Mirage

Украинские войска впервые использовали истребители Mirage французского производства при отражении атаки 7 марта. Об этом говорится в заявлении воздушных сил Украины в их официальном Telegram-канале.

«Привлекалась и истребительная авиация, в частности, самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые всего месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие в отражении... атаки», — указано в сообщении.

6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первую партию истребителей Mirage, произведенных во Франции. Он уточнил, что управлять истребителями будут обученные украинские пилоты. Летчики принимали участие в тренировках за рубежом на протяжении нескольких месяцев.

В посольстве России во Франции заявили, что поставка Украине французских истребителей Mirage 2000 — это очередной шаг со стороны Парижа, направленный на эскалацию украинского конфликта. Подобные действия «не могут не вызывать законного осуждения», подчеркнули дипломаты.

Ранее в США сравнили российские самолеты с поставляемыми Украине.