Над территорией России сбили 54 беспилотника. Военная операция, день 1249-й

08:52

❗ Утром в Ставрополе дроны ВСУ пытались нарушить электроснабжение города, но им это не удалось — атака была отбита, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Пострадавших и погибших нет.

«Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены», — отметил он.