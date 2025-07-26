Над территорией России сбили 54 беспилотника. Военная операция, день 1249-й

Венгрия надеется, что решение украинского конфликта будет найдено в течение 50 дней, о которых говорил президент США Дональд Трамп. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Мост и два бригадных пункта управления ВСУ уничтожены в селе Великомихайловка Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
В Брянске при отражении одной из воздушных атак обломки сбитого беспилотника упали на нежилое здание и многоквартирный жилой дом в Советском районе города, сообщил губернатор Александр Богомаз.
<>i«При обследовании мест падения обломков разрушений не выявлено. Пострадавших нет», — написал он.
Боевая работа расчета орудия «Гиацинт-Б» подразделения морской пехоты Северного флота в Херсонской области. Видео: Минобороны РФ.
❗ Утром в Ставрополе дроны ВСУ пытались нарушить электроснабжение города, но им это не удалось — атака была отбита, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Пострадавших и погибших нет.
«Есть прилеты на территории промышленных объектов в Ставрополе. Жилые дома, системы жизнеобеспечения города не повреждены», — отметил он.
❗ Ночью в Ростовской области отражена атака беспилотников ВСУ в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском, Зимовниковском и Шолоховском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
В Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в результате атаки БПЛА сгорел автомобиль. Погибли два человека, их личность устанавливается.
Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для обмена в формате «20 на 20», сообщил в комментарии для ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. По его словам, на руках у российской стороны «есть первые верифицированные списки», речь идет о гражданских пленных, которых представители РФ посещали в местах заключения на Украине весной 2023 года.
В Херсонской области значительно выросла концентрация иностранных наемников в рядах ВСУ, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«Херсонцы, остающиеся на правобережье, все чаще и чаще слышат иностранную речь, потому что как бы там они [наемники] ни конспирировались, все равно разговаривают они между собой или на испанском, или на французском языке. Поэтому сейчас наши вооруженные силы все больше и больше ведут боевые действия (…) конкретно не с украинскими военнослужащими, а с иностранцами, наемниками, которые за деньги приезжают и абсолютно беспринципны», - сказал Сальдо.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В аэропортах Владикавказа и Грозного ограничения, напротив, сняты.
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили над территорией России 54 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ. 24 из них сбиты на Брянской областью, 12 — над Ростовской областью, 7 — над акваторией Черного и Азовского морей, 6 — над Крымом, по 2 — над Орловской и Тульской областями, 1 — над Белгородской областью.