США против Китая: в Совбезе ООН разгорелся скандал из-за Украины

США обвинили Китай в поставке России комплектующих для производства беспилотников под видом холодильников в обход санкций. Пекин это отрицает. В Вашингтоне же считают, что подобные поставки помогли России нарастить производство беспилотников «Гарпия-А1», которые используются для атак вглубь Украины.

Во время заседания Совета безопасности ООН 25 июля США посоветовали Китаю «прекратить подпитывать российскую агрессию» на Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытке переложить вину и спровоцировать столкновение, пишет Reuters.

На заседании исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши призвала страны, а в особенности Китай, перестать поставлять России товары двойного назначения. Американцы считают, что подобные поставки способствуют укреплению российской военно-промышленной базы, а также позволяют стране наносить удары по территории Украины.

«Заявления Пекина о введении строгого экспортного контроля за товарами двойного назначения рушатся на фоне ежедневного изъятия компонентов китайского производства для беспилотников, оружия и транспортных средств, которые Россия использует против Украины», — сказала Ши.

Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан отметил, что Пекин не начинал украинский конфликт, не является его стороной и никогда не поставлял России смертоносное оружие. Он добавил, что экспорт товаров двойного назначения, в том числе беспилотников, находится под контролем.

«Мы призываем США прекратить перекладывать вину за ситуацию на Украине или провоцировать конфронтацию и вместо этого играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня и мирным переговорам», — заявил он.

«Если Китай искренне призывает к миру, он должен прекратить подпитывать российскую агрессию», — парировала Ши.

Повод — китайские двигатели

В конце июля агентство Reuters со ссылкой на трех европейских чиновников и некие документы сообщило, что Китай через подставные компании якобы поставляет двигатели российскому производителю беспилотников, но их маркируют «промышленными холодильными установками» из-за санкций.

«Поставки позволили российскому производителю оружия «Ижевский электромеханический завод «Купол» увеличить производство ударных беспилотников «Гарпия-А1», несмотря на введенные в октябре санкции США и Евросоюза, направленные на нарушение цепочки поставок», — сказано в материале.

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По данным агентства, данный вид беспилотников производят с использованием китайских технологий, их якобы используют для атак вглубь Украины. В МИД Китая эту информацию опровергли. Они сказали Reuters, что ведомство контролирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с китайскими законами и международными нормами.

Китай за Россию?

В начале июля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен разговаривала с китайскими официальными лицами из-за якобы поддержки Китая военных усилий России. По ее словам, подобные действия представляют угрозу европейской безопасности.

При этом старший научный сотрудник по вопросам политики безопасности и обороны Китая в лондонском Международном институте стратегических исследований Мейя Нувенс заявила, что КНР оказывает содействие России из-за США. Якобы они хотят получить гарантию, что Штаты будут сосредоточены на Украине.

Глава МИД Китая Ван И также отметил, что Пекин не может позволить Москве проиграть в конфликте, так как в противном случае Вашингтон обратит свое внимание на КНР. South China Morning Post пишет, что Китаю выгодно затягивание украинского кризиса, так как после его окончания США неизбежно переключатся на Азию.

Официальная позиция Китая всегда заключалась в том, что они не поставляют ни одной стороне конфликта смертоносное оружие.