«Это не по-чеченски». Алаудинов допросил участника СВО после драки с бойцом ММА

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов допросил участника СВО Алихана Берсаева, который подрался с бойцом ММА Максимом Дивничем в Луганске. Военный признал, что вел себя «не по-чеченски», извинился и изложил свою версию событий. Алаудинов после беседы с военнослужащим пообещал ему «заслуженное наказание». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов устроил допрос участнику специальной военной операции (СВО), чеченцу Алихану Берсаеву, который подрался с бойцом ММА Максимом Дивничем у бассейна в Луганске. Видеозапись беседы Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале.

«Вот наш знаменитый штурмовик луганского бассейна, оппонент Макса Дивнича. А ну-ка, расскажите, кто вы такой, как вы здесь оказались?» — обратился генерал в начале видеоролика.

Берсаев представился и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к спецназу «Ахмат», о чем утверждал Дивнич. Военнослужащий рассказал, что оказался в Луганске в связи с уголовным преследованием его командования из-за вымогательства и превышения должностных полномочий. Он заверил, что проходит по делу в статусе свидетеля.

Также Берсаев сообщил, что не провоцировал конфликт у бассейна. По его словам, первым завязал драку именно Дивнич, что могут подтвердить многочисленные свидетели и полная видеозапись потасовки.

Кроме того, участник СВО попросил прощения у всех людей, которых он «задел» в ходе дебоша в Луганске. В частности, он извинился перед пожилым человеком, которому нагрубил.

«То, что вы наговорили, это по-чеченски, по-мусульмански, по-мужски?» — спросил Алаудинов.

«Это не по-чеченски, это не по-мусульмански», — согласился Берсаев и назвал свои слова неприемлемыми.

«Следствие разберется, и ты понесешь заслуженное наказание», — резюмировал командир «Ахмата».

Дивнич в своем Telegram-канале отреагировал на публикацию видеозаписи с допросом Берсаева.

«Все, кто был на месте, опрошены, ни у кого нет сомнения в том, кто это все начал и к чему это привело», — написал он.

Что произошло в Луганске?

17 июля Дивнич опубликовал видеозапись, на которой запечатлена потасовка с Берсаевым у бассейна в Луганске. По словам бойца ММА, военнослужащий вел себя неадекватно, оскорблял окружающих, в частности, пожилого человека, приставал к девушкам и набросился на него из-за замечания.

«Ты еще не знаешь, что такое «Ахмат», — сказал на видео участник инцидента.

В описании видеоролика утверждалось, что Берсаев якобы являлся бойцом спецназа «Ахмат». В последующем эта информация не подтвердилась.

Участник СВО назвал публикации Дивнича провокацией и ложью.

«Я не боец «Ахмата», а просто кричал «за Ахмат», потому что кто-то из твоей толпы тоже это делал», — написал он в своем Telegram-канале.

Военнослужащий также обвинил Дивнича «в неприязни к чеченцам», «в погоне за хайпом и попытке ввести раздор между религиями России и столкнуть народы друг с другом», а также в подтасовке фактов, монтаже видео и намеренной провокации.

Уголовная ответственность

В итоге в публичное противостояние Берсаева и Дивнича вмешался Алаудинов. Он осудил поступок чеченца.

«Считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности», — подчеркнул Алаудинов в беседе с РИА Новости.

Также генерал обратил внимание на то, что боец ММА из обычного бытового конфликта сделал для себя шоу с обвинением спецназа «Ахмат».

«Он [Берсаев на видео] говорит: «Ахмат», но не спецназ «Ахмат». То есть, получается, Макс Дивнич использовал эту фразу для того, чтобы дискредитировать подразделение министерства обороны Российской Федерации. За это, я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности », — сказал командир спецназа.

Кроме того, он обвинил Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев и предложил ему встретиться для обсуждения сложившейся ситуации.

«Травля на пустом месте». Командира «Ахмата» отчитали за нападки на бойца ММА Военкор Юрий Котенок высказался в поддержку бойца ММА Максима Дивнича в его публичном противостоянии... 22 июля 19:17

Впоследствии поддержку бойцу ММА высказал военкор Юрий Котенок. Он раскритиковал Алаудинова за вмешательство в бытовые конфликты, в которых в той или иной роли замешаны чеченцы.