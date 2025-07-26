«Это не по-чеченски». Алаудинов допросил участника СВО после драки с бойцом ММА

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов устроил допрос участнику специальной военной операции (СВО), чеченцу Алихану Берсаеву, который подрался с бойцом ММА Максимом Дивничем у бассейна в Луганске. Видеозапись беседы Алаудинов опубликовал в своем Telegram-канале.
«Вот наш знаменитый штурмовик луганского бассейна, оппонент Макса Дивнича. А ну-ка, расскажите, кто вы такой, как вы здесь оказались?» — обратился генерал в начале видеоролика.
Берсаев представился и подчеркнул, что не имеет никакого отношения к спецназу «Ахмат», о чем утверждал Дивнич. Военнослужащий рассказал, что оказался в Луганске в связи с уголовным преследованием его командования из-за вымогательства и превышения должностных полномочий. Он заверил, что проходит по делу в статусе свидетеля.
Также Берсаев сообщил, что не провоцировал конфликт у бассейна. По его словам, первым завязал драку именно Дивнич, что могут подтвердить многочисленные свидетели и полная видеозапись потасовки.
Кроме того, участник СВО попросил прощения у всех людей, которых он «задел» в ходе дебоша в Луганске. В частности, он извинился перед пожилым человеком, которому нагрубил.
«То, что вы наговорили, это по-чеченски, по-мусульмански, по-мужски?» — спросил Алаудинов.
«Это не по-чеченски, это не по-мусульмански», — согласился Берсаев и назвал свои слова неприемлемыми.
«Следствие разберется, и ты понесешь заслуженное наказание», — резюмировал командир «Ахмата».
Дивнич в своем Telegram-канале отреагировал на публикацию видеозаписи с допросом Берсаева.
«Все, кто был на месте, опрошены, ни у кого нет сомнения в том, кто это все начал и к чему это привело», — написал он.
Что произошло в Луганске?
17 июля Дивнич опубликовал видеозапись, на которой запечатлена потасовка с Берсаевым у бассейна в Луганске. По словам бойца ММА, военнослужащий вел себя неадекватно, оскорблял окружающих, в частности, пожилого человека, приставал к девушкам и набросился на него из-за замечания.
«Ты еще не знаешь, что такое «Ахмат», — сказал на видео участник инцидента.
В описании видеоролика утверждалось, что Берсаев якобы являлся бойцом спецназа «Ахмат». В последующем эта информация не подтвердилась.
Участник СВО назвал публикации Дивнича провокацией и ложью.
«Я не боец «Ахмата», а просто кричал «за Ахмат», потому что кто-то из твоей толпы тоже это делал», — написал он в своем Telegram-канале.
Военнослужащий также обвинил Дивнича «в неприязни к чеченцам», «в погоне за хайпом и попытке ввести раздор между религиями России и столкнуть народы друг с другом», а также в подтасовке фактов, монтаже видео и намеренной провокации.
Уголовная ответственность
В итоге в публичное противостояние Берсаева и Дивнича вмешался Алаудинов. Он осудил поступок чеченца.
«Считаю неприемлемым такое поведение со стороны представителя чеченской национальности», — подчеркнул Алаудинов в беседе с РИА Новости.
Также генерал обратил внимание на то, что боец ММА из обычного бытового конфликта сделал для себя шоу с обвинением спецназа «Ахмат».
«Он [Берсаев на видео] говорит: «Ахмат», но не спецназ «Ахмат». То есть, получается, Макс Дивнич использовал эту фразу для того, чтобы дискредитировать подразделение министерства обороны Российской Федерации. За это, я так думаю, он должен быть привлечен к уголовной ответственности», — сказал командир спецназа.
Кроме того, он обвинил Дивнича в разжигании ненависти в отношении чеченцев и предложил ему встретиться для обсуждения сложившейся ситуации.
Впоследствии поддержку бойцу ММА высказал военкор Юрий Котенок. Он раскритиковал Алаудинова за вмешательство в бытовые конфликты, в которых в той или иной роли замешаны чеченцы.