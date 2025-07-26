России выдали студента-язычника, примкнувшего к ВСУ. Его отец грозит «черной магией»

Украина вернула России студента из Чувашии, уехавшего воевать за ВСУ. В одном из батальонов его представили как «героя». При этом молодой человек пропускал тренировки и все время проводил за компьютером. Сослуживцы описали его как «хлипенького» человека, который увлекался язычеством и общался с «духом дерева». Отец студента уже пригрозил всем недоброжелателям «черной магией».

Украина в рамках майского обмена военнопленными выдала России 21-летнего студента Алексея Герасимова. Он стал первым россиянином, добровольно примкнувшим к Вооруженным силам Украины, которого Киев вернул обратно на родину. Молодой человек вошел в число 120 гражданских, которых передала украинская сторона.

Перебежчик родился и вырос в Чебоксарах, учился в местном государственном университете на факультете журналистики. В ноябре 2023 года на фейковой странице во «ВКонтакте» он публиковал записи, посвященные национально-освободительному движению в России.

СМИ отмечают, что молодой человек «поддерживал идеи деколонизации и отделения Чувашии и других национальных республик от России». Знакомые называли его «чуваком из интеллигенции» и «хорошим парнем со своим взглядом на мир».

«Шел по минному полю»

Герасимов оказался на Украине 23 января 2024 года, стремясь попасть в «Сибирский батальон» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Причины такого поступка неизвестны. Отец студента Илья Герасимов в разговоре с изданием «Регнум» отказался называть причину побега своего сына из России.

«Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею», — пригрозил мужчина.

Издание «Верстка» (организация включена Минюстом в список иноагентов) пишет, что Герасимову удалось перейти границу в Белгородской области. Он «шел по минному полю и на территории Украины в первом же селе сообщил, что пришел воевать за Украину». Живущий на Украине националист из Чувашии Мишши Орешников уточнил, что студент «ни с кем заранее не договаривался».

«Получается, перешел, столкнулся с жителями села местного, спросил, какое это село, они [говорят] — украинское. Он сказал, что пришел воевать за Украину. Они позвонили спецслужбам, и те приехали за ним, провели проверку, полиграф, все дела. Дали добро», — поделился он подробностями.

Изначально Герасимова передали в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), но спустя несколько недель, в феврале 2024 года, он оказался на базе «Сибирского батальона».

«Хлипенький язычник»

В тот момент «Сибирский батальон» готовился ко вторжению в Белгородскую область, утверждает «Верстка». На полигоне проходили тренировки, но Герасимов их пропускал, ссылаясь на плохое самочувствие. Сослуживцы объяснили такое поведение затягиванием сроков заключения контракта.

При этом местное командование представляло молодого человека как «звезду» и «героя», которому удалось перейти границу. Но среди бойцов батальона о российском студенте сложилось неоднозначное впечатление. Его описали как «хлипенького» человека, который «не тянул» на свой возраст и был похож по физическому развитию на ребенка. В связи с этим участники батальона задавались вопросом, как российский студент оказался на Украине.

«Перейти границу с Россией — это очень сложно. Люди с серьезной подготовкой многолетней — им этот челлендж не удавался, они погибали при попытке перейти границу», — заметил один из бойцов.

Кроме того, сослуживцы обратили внимание на то, что Герасимов вел себя как «язычник» и общался с «духом дерева».

«Это была не шутка, человек в это верил», — подчеркнул собеседник издания.

На базе «Сибирского батальона» Герасимов вел замкнутый образ жизни, играл в шахматы и проводил время за компьютером, чтобы выучиться на «политического деятеля».

«Выходил покушать, взять тарелочку — и шел обратно сидеть в компьютере. Он сидел в компьютере постоянно», — поделился боец батальона.

Позже у молодого человека начались конфликты с командованием из-за отсутствия контракта. В связи с этим студента перевели в миграционный лагерь, где он провел более девяти месяцев. Украинский суд решил выдворить молодого человека за пределы страны.

«Нас поменяли. Не переживай»: между Россией и Украиной завершился обмен пленными В течение трех дней Россия и Украина обменялись военнопленными, как договорились в Стамбуле... 25 мая 16:17

23 мая в рамках обмена пленными Герасимова выдали России. Через месяц его данные появились в списке террористов Росфинмониторинга. Сейчас молодой человек находится в следственном изоляторе.