«Дроны не летали, перешли на радиосвязь». Как сбой Starlink парализовал ВСУ

Вечером 24 июля во всем мире произошел массовый сбой в работе спутниковой системы Starlink. Поскольку украинские войска активно используют терминалы американской компании, связь пропала и на линии фронта. По информации Reuters, ВСУ пришлось отложить несколько военных операций. На неполадки также обратили внимание российские бойцы. На Украине уже призывают к «диверсификации связи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Глобальный сбой системы спутниковой связи Starlink (проект американской компании SpaceX, возглавляемой миллиардером Илоном Маском), случившийся вечером 24 июля, оказал серьезное влияние на боеспособность украинской армии. Связь была отключена по всей линии фронта, пишет агентство Reuters.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) в значительной степени зависят от тысяч терминалов Starlink компании SpaceX для обеспечения связи на поле боя и некоторых операций с использованием беспилотников», — подчеркнуло издание.

В частности, из-за сбоя одному из подразделений ВСУ пришлось отложить несколько военных операций. Кроме того, боевые задачи выполнялись без видеотрансляции.

Неполадки в работе системы Starlink продлились почти 2,5 часа. Их удалось устранить в ночь на 25 июля. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди в своем Telegram-канале подтвердил, что связь восстановилась примерно к часу ночи. По его словам, Starlink не работал «долгих на войне 150 минут» .

Сбои в работе Starlink фиксируются по всему миру Крупномасштабные сбои в работе спутниковой системы Starlink американского предпринимателя Илона Маска... 25 июля 00:53

Причиной сбоя, который фиксировался по всему миру, стал «отказ ключевых внутренних программных сервисов, обеспечивающих работу базовой сети», сообщил вице-президент Starlink Майкл Николс. В компании пообещали тщательно изучить инцидент и принять все меры, чтобы подобное не повторилось.

«Огромный риск»

Основатель украинской некоммерческой цифровой системы «Очі» Александр Дмитриев в беседе с Reuters заявил, что отныне командование ВСУ не может полагаться исключительно на облачные сервисы. Сбой показал, что управление подразделениями и передача разведданных с поля боя с помощью БПЛА представляют собой «огромный риск», подчеркнул он.

«Если теряется связь с интернетом, возможность вести боевые действия практически исчезает», — отметил Дмитриев.

Бровди подтвердил, что боевая работа в период глобального сбоя велась без трансляций, а для разведки использовали «ударные средства». Отключение спутникового интернета выявило «узкие места», и нужна диверсификация связи, заявил он.

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» подчеркнули, что фронт с украинской стороны «оказался частично ослеплен и оглушен».

«FPV-дроны не летали, артиллерия не получила целеуказания, и все, кто мог там и тут, перешли на радиосвязь. За несколько часов проблемы у компании Илона Маска фактически отбросили ВСУ на десятилетие назад в плане управляемости», — говорится в сообщении.

Согласно информации правительства Украины, Киев использует более 50 тысяч терминалов Starlink. Они регулярно становятся целями российской армии.

Вооруженные силы России тоже широко используют систему Starlink в зоне проведения специальной военной операции на Украине, утверждает Reuters. В связи с этим сбой затронул и российские войска.

«У россиян также не работают Starlink, которые они используют», — утверждал глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

«Военкоры Русской Весны» подтвердили, что на неполадки пожаловались и российские бойцы.

Волонтер и публицист Сергей Богатырев в беседе с «Царьградом» уточнил, что система Starlink не состоит на вооружении ВС России, поэтому солдаты «сбрасываются» на нее самостоятельно. На взводный или ротный опорный пункт суммы достигают почти 500 тыс. рублей.

При этом российские военнослужащие выражали надежду, что будут пользоваться отечественными терминалами спутникового интернета «Гонец» вместо Starlink.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов обратил внимание на то, что российским ответом на Starlink станет серийный запуск спутников «Рассвет». Их развертывание запланировано на конец 2025 года.