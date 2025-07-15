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Трамп призвал Зеленского не целиться по Москве

Трамп: Зеленский не должен целиться по Москве
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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не должен «целиться по Москве», заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

Другие подробности агентство не приводит.

Комментарии президента США появились после того, как газета Financial Times опубликовала свою версию разговора Трампа с Зеленским, согласно которому глава Белого дома призывал Киев наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу в рамках его стратегии заставить Россию сесть за стол переговоров.

Также американская газета Washington Post опубликовала статью со ссылкой на источник, в которой утверждалось, что президент США якобы призвал украинского лидера усилить давление на Москву и Санкт-Петербург и спросил его, почему тот не наносит ударов по российской столице.

Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американский лидер не призывал к ударам по Москве и Саyкт-Петербургу.

Ранее американский профессор раскрыл ошибку Трампа в отношении Путина.

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